“Negli uffici poco personale, il Campidoglio sospenda comandi in uscita”

Sospendere fino a cessate esigenze tutti i comandi in uscita dei dipendenti capitolini, ossia impedire anche le temporanee assegnazioni di una sede di servizio diversa da quella abituale affinchè gli uffici del Comune non perdano ulteriori unità di personale. E’ questa la richiesta che arriva dal Municipio XV dove il consiglio ha approvato un ordine del giorno a firma del capogruppo Pd, Claudio Marinali.

Il personale negli uffici del Municipio XV

“Molte sono state le defezioni per pensionamenti, ma con estrema soddisfazione per la prima volta in questo territorio il saldo delle uscite e dei subentri e a zero” - ha fatto sapere nel corso della relazione annuale il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Nonostante gli innesti - 12 assistenti sociali, 2 funzionari amministrativi, 4 funzionari educativi, 7 istruttori amministrativi, 2 istruttori tecnici e 2 istruttori informatici - anche a Roma nord la carenza di personale è cronica. In base ai conti di via Flaminia servirebbero almeno altre 30 persone tra istruttori amministrativi, impiegati e tecnici, e funzionari per rispondere al fabbisogno dell'utenza e del territorio.

"Negli uffici dei municipi carenza cronica di personale"

Sebbene l’Assemblea Capitolina abbia votato sì allo scorrimento delle graduatorie degli idonei al “concorsone” per tutti i profili professionali, le tempistiche per i nuovi ingressi sono però incerte: così intanto il Municipio XV chiede al Comune di tenersi i suoi e sospendere i distacchi. “Molti uffici comunali, soprattutto presso i municipi, registrano una forte carenza di personale che mette in grave difficoltà le singole strutture nell'adempimento dei propri compiti istituzionali. Per il futuro - si legge nel documento approvato in Quindicesimo - è necessario poter contare su tutte le risorse umane che sono al servizio di Roma Capitale”. Bisogna lavorare ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, preparare il Giubileo 2025 e pure Expo 2030. Ma anche fare in modo che nell’ordinario si possa rispondere alle esigenze della cittadinanza in modo efficiente.