Daniele Torquati eletto presidente della comunità del parco di Veio

Daniele Torquati è il nuovo presidente della della Comunità del Parco di Veio. Il minisindaco dem del Municipio XV è stato votato all’unanimità dai colleghi, i sindaci dei comuni che ricadono nell’area del Veio. Il vice sarà Ettore Iacomussi, sindaco di Morlupo.

“L’elezione a Presidente della Comunità del Parco di Veio è una responsabilità che accolgo con grande onore e con altrettanto senso del dovere. E’ una grande soddisfazione essere arrivati alla votazione delle cariche di presidente e del vice con un’unica votazione all’unanimità” ha commentato Torquati.

“Oltre a perseguire l’obiettivo principale della Comunità del Parco, per la tutela e la valorizzazione di questo grande patrimonio naturalistico e culturale, oggi è importante sottolineare quanto sia fondamentale il contributo dei Sindaci e della Città Metropolitana, che ringrazio per la fiducia dimostrata, nelle due grandi sfide del prossimo futuro: l’approvazione del piano di assetto del Parco e l’organizzazione del Giubileo. Due grandi appuntamenti che non possono e non devono riguardare solo la città di Roma. Sarà quindi fondamentale il contributo dei Sindaci della Comunità e l’unione di intenti tra loro affinché - ha concluso il presidente - sia possibile un grande sviluppo di questo comprensorio, nell’interesse collettivo di far crescere ed affermare sempre di più la Comunità del Parco, Roma nord e i singoli comuni”.