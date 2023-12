Una panchina per Gaia, Camilla e Leo morti a corso Francia

Una panchina per non dimenticare, per tenere vivo il ricordo di chi lì ha perso la vita in modo tragico. Nel pieno della giovinezza. A Corso Francia sarà inaugurata “la panchina degli angeli” dedicata a Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le sedicenni investite e uccise tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 sullo stradone di Roma nord. Per il fatto è stato condannato a cinque anni e quattro mesi Pietro Genovese, l’allora 21enne che era alla guida dell’auto che le ha travolte. La panchina sarà installata sotto al murales che ricorda le due giovani.

La comitiva di Roma nord distrutta dagli incidenti stradali

Una panchina che ricorderà anche di Leonardo Lamma: il 20enne, amico di Gaia e Camilla, morto il 7 aprile del 2022 sempre a Corso Francia in un incidente stradale.

Un tragico intreccio quello di Gaia, Camilla e Leonardo. I tre avevano amicizie e conoscenze in comune, avevano trascorso serate insieme. Una comitiva distrutta dagli incidenti stradali. Nello stesso gruppo, amaro destino, c’era anche Gabriele Sangineto: il ragazzo che ha perso la vita a 21 anni a Labaro, travolto e ucciso sulle strisce pedonali davanti la stazione.

Una panchina per Gaia, Camilla e Leo

“I simboli come la panchina lì, il murales e tante altre cose a loro dedicate servono a ricordare che in quel luogo hanno perso la vita tre anime innocenti” ha scritto su Facebook la mamma di Gaia, Gabriella Saracino. “Le vittime della strada, così impropriamente dette, non sono morte per colpa della ‘strada’ ma grazie alla incuria e ineducazione altrui. Tre anime innocenti hanno perso la vita lì”. Una panchina, insieme a fiori, disegni e peluches, “appunto, per non dimenticare…”.