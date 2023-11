Quarantotto ore di caos, due perdite e cavi da “salvare”. Ecco come è stato riaperto Corso Francia

Roma nord torna a respirare. Dopo 48 ore di traffico nel caos per la voragine su Corso Francia, la strada è stata completamente riaperta in entrambe le direzioni. La viabilità è tornata regolare.

La voragine di Corso Francia

“Per oltre 48 ore le squadre Acea Ato2 hanno lavorato ininterrottamente notte e giorno per la riparazione dei guasti idrici e per il ripristino del servizio idrico e della viabilità. Un intervento delicato poiché in quel punto ci sono tutti i sottoservizi che portano luce, gas e fibra ad un intero quadrante della città” ha commentato ad apertura avvenuta il minisindaco del Municipio XV, Daniele Torquati.

Così è stata riaperta Corso Francia

A complicare le operazione anche una seconda perdita dalle condutture dell’acqua, oltre alla prima che aveva causato il cedimento del manto stradale e quindi la chiusura di Corso Francia. “L’intervento ha richiesto un numero considerevole di mezzi, materiali e maestranze reclutati in tempi molto rapidi. Le attività - ha spiegato Acea - sono risultate particolarmente complicate a causa della presenza di cavi elettrici tra cui alta tensione, gas e fibra che hanno richiesto lo scavo con particolari cautele e in diversi punti a mano senza l’ausilio del mezzo meccanico nonché la profondità di posa della condotta che è stata riscontrata ad oltre due metri di altezza al di sotto del manto stradale, comportando la necessità di allargamento dello scavo per garantire la sicurezza degli operatori addetti all’intervento”.

Ieri la conclusione delle operazioni, incluse quelle di ripristino del manto stradale, “eseguite mettendo in atto tutte le prescrizioni fornite dalle autorità competenti che hanno comportato anche il rifacimento di tratti integrativi di strada per consentire di procedere alla riapertura della viabilità”. Così dopo due giorni Corso Francia è stato riaperto al traffico.