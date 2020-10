Dipendente positivo al Covid: chiude ancora la sede del Municipio XV

Dipendente positiva al Coronavirus: così la sede principale del Municipio XV resterà chiusa due giorni per consentire le operazioni di sanificazione straordinaria non programmata nel rispetto delle procedure disposte dall'emergenza Covid-19. Cancelli serrati e uffici chiusi giovedì 8 ottobre e venerdì 9.

Dipendente positivo al Covid: chiude la sede del XV

“I servizi del Municipio - fa sapere il minisindaco del XV, Stefano Simonelli - riapriranno al termine delle operazioni previste dal protocollo sanitario lunedì 12 ottobre, osservando i consueti orari di apertura al pubblico”.

Gli appuntamenti presi dall'utenza per giovedì 8 ottobre tramite il sistema di prenotazione online saranno differiti a lunedì 12 ottobre 2020, secondo gli orari già stabiliti in sede di prenotazione. “Per i cittadini che hanno preso appuntamento telefonicamente si sta provvedendo a contattarli per concordare un nuovo appuntamento. Ci scusiamo per il disagio cagionato”.

La sede del XV ancora chiusa per sanificazione

E’ la seconda volta in appena due settimane che la sede istituzionale del Municipio XV viene chiusa per la sanificazione straordinaria in seguito alla rilevata positività al Covid di uno dei suoi dipendenti. Intanto nel Lazio, a fronte di 12 mila tamponi, si registrano 357 casi e di questi 145 a Roma. Nella giornata di ieri 7 ottobre, registrati anche 6 decessi e 61 guariti.

I casi di Coronavirus nella Asl Roma 1

Nella Asl Roma 1, di cui fa parte anche il territorio del XV, sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quaranta casi con link familiare o contatto di un caso già noto, cinque sono casi con link a cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica.