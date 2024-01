A Roma nord nasce la consulta intercultura. È la prima a Roma

In Municipio XV nasce la consulta intercultura, un nuovo organo territoriale utile a favorire il dialogo tra cittadini di differente provenienza geografica, culturale e religiosa e a costruire una comunità territoriale più coesa.

La prima consulta intercultura a Roma

“È la prima in tutta Roma, che si aggiunge a quelle per la disabilità, della scuola, delle pari opportunità e del volontariato già presenti sul nostro territorio” ha commentato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

La consulta sarà per tutta Roma nord un importante strumento di confronto e di riferimento e nuova rete di integrazione per coinvolgere insieme le comunità straniere, le associazioni, le scuole, i mediatori culturali e i rappresentanti delle comunità religiose.

Il network per la coabitazione solidale

“Un network - ha aggiunto la consigliera Laura Gigli, tra le artefici della consulta insieme alle assessore Agnese Rollo e Tatiana Marchisio - di operatori e persone con un background migratorio, che sviluppino progetti per il superamento delle barriere linguistiche, per la coabitazione solidale, per facilitare l'accesso alla formazione ed al lavoro, per la mediazione nelle scuole, negli ospedali per aiutare pazienti stranieri con operatori madrelingua”.

Sarà possibile iscriversi alla consulta intercultura del Municipio XV fino al 26 febbraio. La prima seduta ufficiale è prevista per metà marzo 2024.