La (Nostra) Grande Bellezza, a Roma nord il concorso fotografico per ragazzi con disabilità

Fotografie tra sogni, intuizione ed inclusione: a Cesano il 3 dicembre si terrà il primo concorso fotografico ad opera dei ragazzi con disabilità del laboratorio Saish “Punti di Vista”, gestito dalla Cooperativa Cassiavass.

A Roma nord concorso fotografico per ragazzi con disabilità

Trenta in tutto gli scatti realizzati con passione durante l’estate appena trascorsa: il gruppo ha cercato di trasmettere l’entusiasmo attraverso fotografie di Roma, togliendo il colore e lasciando le emozioni.

A decretare lo scatto vincitore una commissione composta da cinque giurati: Daniele Torquati, presidente del Municipio XV; Agnese Rollo, ssessora alle Politiche Sociali Municipio XV; Silvia Crespina, referente Saish Municipio XV; Marzia Toja, presidente della Cooperativa Cassiavass; il professor Renato Berardinelli e Paolo Bonolis per l’associazione Adotta un Angelo.

Con le 12 foto più votate il calendario 2022

Inoltre, all’ingresso, a tutti i partecipanti verrà consegnato un cuoricino da apporre sotto la fotografia preferita. Le 12 più votate andranno a comporre un calendario per l’anno 2022. L’apertura della mostra è prevista per le 17, mentre la giuria si riunirà alle 18.30. La manifestazione si terrà presso il casale dell’università Agraria in Via della Fontana Secca 131, a Cesano. Al suo interno sarà presente anche un punto ristoro per un aperitivo. L’ingresso è consentito solamente alle persone munite di Green Pass.