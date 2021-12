Gualtieri come Raggi, i rifiuti tra scorie e antenne: l'impianto di compostaggio fa infuriare Roma nord

Il piano di pulizia straordinaria della città procede seppur con molte difficoltà e, se nel breve periodo l’obiettivo è quello di vedere strade pulite e sgombre dall’immondizia, il Comune deve lavorare a pianificazione e interventi strutturali che consentano alla città di uscire dall’eterna crisi. Servono impianti di trattamento e siti per il conferimento dei rifiuti.

Due impianti di compostaggio con i soldi del PNRR

Il Campidoglio ha delegato Ama a partecipare ai bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) che scadranno il 15 febbraio. Entro quella data l'azienda dovrà presentare due progetti per due biodigestori anaerobici, impianti che consentono il trattamento dei rifiuti organici attraverso un processo di compostaggio. Probabilmente saranno rispolverati quelli dell’era Raggi previsti e già autorizzati (nel 2020) dalla Regione Lazio a Casal Selce e Cesano. Così i territori tornano sul piede di guerra.

Compostaggio a Cesano: Roma nord sul piede di guerra

Lo è Roma nord dove il Municipio XV, guidato dal presidente Pd Daniele Torquati, è pronto ad approvare una risoluzione per ribadire la netta contrarietà all’indicazione dell’area tra Cesano e Osteria Nuova come sito designato per la realizzazione dell’impianto di compostaggio. Nel documento, sottoscritto da tutti i gruppi della maggioranza di centrosinistra e che probabilmente sarà votato in modo favorevole nel consiglio di domani, si chiede a Roma Capitale e ad Ama di realizzare nel lotto prescelto, non l’impianto di compostaggio, ma una nuova sede di zona della Municipalizzata, oltre ad un’isola ecologica ed un centro di riuso. Per la realizzazione di strutture per il recupero della frazione organica, tra cui il compostaggio di comunità, via Flaminia chiede una valutazione puntuale su eventuali altri siti disponibili.

I rifiuti di Roma nord tra scorie e antenne

L’area di Cesano è considerata non idonea per un impianto nel quale dovrebbero arrivare 60mila tonnellate di rifiuti l’anno. La zona presenta infatti strade inadeguate al traffico pesante il cui flusso andrebbe inevitabilmente ad aumentare, c’è da fare i conti poi con una popolazione che da anni convive con le antenne di Radio Vaticana e il deposito di scorie del centro di ricerca Enea Casaccia. Il compostaggio sarebbe dunque “un onere ecologico spropositato” per le comunità di quel quadrante di Roma al confine con i comuni di Anguillara, Bracciano, Formello e Campagnano.

La polemica del M5s: "Gualtieri non ha appoggio dei suoi"

In via Flaminia infuria anche la polemica politica. “È ufficiale, dopo nemmeno tre mesi dal suo insediamento, il Sindaco Gualtieri nel XV Municipio non ha più l’appoggio dei partiti della sua stessa coalizione” - commenta la consigliera del M5s, Irene Badaracco. “PD, Lista Civica per Gualtieri, Lista Ecologista e Roma Futura firmano la risoluzione per impegnare il Presidente Torquati a realizzare in Cesano, nello stesso sito nel quale il Sindaco vorrebbe l’impianto di compostaggio anaerobico, un’Isola ecologia; struttura senz’altro necessaria, che tuttavia, non consentirà il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e autonomia di Roma Capitale impattando anche per questo maggiormente e inutilmente sulla viabilità già compromessa a discapito della cittadinanza. Gli elettori meritano maggior rispetto. Addirittura nel XV Municipio la maggioranza trova l’appoggio dei partiti della destra, che si schierano come se la Regione Lazio non avesse già approvato il piano industriale AMA, individuando le aree in Cesano e Casal Selce come idonee per gli impianti di compostaggio e strategiche per il ciclo dei rifiuti”.

Il centrodestra chiede consiglio straordinario

Il centrodestra ha chiesto invece un consiglio straordinario: "La realizzazione di un impianto di compostaggio non è la soluzione al problema dell'emergenza rifiuti a Roma. Tanto la Braccianese che la via Cassia - dicono Adriana Glori, Marco Ottaviani e Giuseppe Calendino (Fratelli d'Italia), Giuseppe Mocci e Andrea Signorini (Lega), Stefano Peschiaroli (Forza Italia) - saranno in grave sofferenza per il traffico di mezzi pesanti che ne deriverà. Inoltre, l'intera area è a rischio inquinamento ambientale vista la persistente presenza delle problematiche relative all'Enea Casaccia e alle antenne radio presenti".

Il presidente del Municipio XV: "Su compostaggio a Cesano netta contrarietà"

Repentina la replica di Torquati che ha fatto notare a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia come la questione del compostaggio a Cesano, e il documento che esprime la netta contrarietà al progetto, sarà all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio del XV. “Mentre noi pensiamo a lavorare in Municipio, cercando in tutti i modi di coinvolgere le opposizioni nella grande responsabilità della ripresa del nostro territorio e della Città, purtroppo devo constatare, con grande rammarico, che si sceglie ancora una volta di fare confusione invece che politica. Da sempre sono convinto che la maggioranza non sia una qualità e l’opposizione non debba essere considerata una debolezza, come anche sono sempre stato convinto che una buona opposizione possa contribuire in maniera fondamentale a fare una buona amministrazione. La questione dei rifiuti a Roma è una questione seria, per cui - l’ammonimento del minisindaco - serve uno sforzo collettivo e di grande responsabilità. Abbiamo cercato e cercheremo collaborazione con tutte le forze ma siccome ci teniamo, e non vogliamo stare dietro le polemiche, se non verrà compreso questo spirito andremo comunque avanti da soli”.