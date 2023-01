Chiesto il commissariamento della ferrovia Roma Nord  

Un commissario straordinario per la Ferrovia Roma Nord. E’ questa la richiesta ufficiale che arriva dal comune di Castelnuovo di Porto. Dopo la mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale della cittadina a nord di Roma, il sindaco Riccardo Travaglini ha inviato una nota ufficiale, tramite pec, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere di commissariare l’infrastruttura.

Castelnuovo di Porto chiede il commissariamento della ferrovia

Il comune vorrebbe che Palazzo Chigi inserisse l’opera di ammodernamento della ferrovia all’interno delle grandi opere strategiche nazionali con la nomina di un commissario straordinario per la gestione della linea e del suo potenziamento. “La tratta in questione - si legge nel documento inviato alla premier - da anni si conferma tra le peggiori ferrovie del nostro Paese, malgrado costituisca un sistema di trasporto fondamentale e strategico per centinaia di migliaia di persone residenti nei comuni della provincia a nord di Roma”. Lo sanno bene i pendolari alle prese con disservizi quotidiani: corse cancellate, ritardi e vagoni stracolmi come carri bestiame. La situazione non è cambiata nemmeno dopo l’avvicendamento tra Atac e Cotral nella gestione della linea.

"Una linea strategica che è tra le peggiori d'Italia"

Da qui le proteste dei pendolari e la mossa politica del comune di Castelnuovo di Porto. “Dalle parole ai fatti” - scrive il comune. “Ci auguriamo che la Presidente Meloni - dichiara il sindaco Travaglini - possa intervenire con urgenza per recuperare finalmente lo stato comatoso in cui versa questa infrastruttura strategica, vitale per lo sviluppo del nostro territorio e per una reale transizione ecologica dei trasporti”. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere una ferrovia che funzioni per favorire lo sviluppo dei territori che attraversa, da Viterbo a Roma passando per Civita Castellana, e il diritto alla mobilità di lavoratori e studenti.



“Il commissariamento dell'opera richiesto dal sindaco del comune di Castelnuovo di Porto - commenta il comitato dei pendolari della Ferrovia Roma Nord - ci sembra un fatto dovuto dopo anni di immobilismo e di inefficienza amministrativa da parte della Regione Lazio, che ha portato allo sfacelo attuale della ferrovia Roma Nord. Speriamo - l’auspicio di chi da lungo tempo reclama il potenziamento della lina - che gli altri comuni facciano lo stesso”.