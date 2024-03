“Una navetta tra Ottavia e La Giustiniana verso il Sant’Andrea”

Istituire una nuova linea del trasporto pubblico per connettere i quartieri di Ottavia e La Giustiniana all’ospedale Sant’Andrea, su via di Grottarossa. Passando per il Grande Raccordo Anulare. È questa la richiesta che arriva dal M5s indirizzata alla commissione mobilità del Municipio XV che però sulla proposta si è mostrata scettica.

Una navetta tra ferrovia e Sant'Andrea

“Il collegamento diretto tra il nosocomio e polo universitario de La Sapienza con la rete ferrovia Roma-Capranica-Viterbo potrebbe rappresentare una valida soluzione di trasporto intermodale per lavoratori, studenti e cittadini ma anche una risposta al problema della sosta selvaggia e dell'incolonnamento delle auto per il traffico intenso. Inoltre, permetterebbe di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico” hanno sottolineato in una nota le consigliere pentastellate Linda Meleo ed Irene Badaracco.

"Studenti, pazienti e familiari senza alternative all'auto"

Le portavoce hanno infatti ricordato come oggi migliaia di fruitori tra pazienti, familiari, operatori sanitari, dipendenti, studenti e ricercatori, senza alternative, siano obbligati a prendere l'automobile per raggiungere il Sant'Andrea “con la speranza di conquistare un posteggio a costi per molti insostenibili”. Altri lasciano l’auto lungo la strada, sempre più stretta e congestionata tanto da costringere pedoni e automobilisti, comprese le ambulanze ad un vero e proprio slalom.

L'accesso difficile a ospedale e polo universitario

"In commissione mobilità la maggioranza ha espresso scetticismo verso la nostra proposta, senza però offrire alternative” commentano con rammarico Meleono e Badaracco convinte della validità della proposta. Protocollata in via Flaminia una nota per avviare in commissione un lavoro collegiale e costruire una larga intesa sul progetto. “Questo perché siamo ben consci del disagio che continuano a vivere i cittadini nell'accedere alla più importante struttura sanitaria del loro territorio. Alla maggioranza invece va bene così?"

Come arrivare oggi all'ospedale Sant'Andrea

L'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea si trova in via di Grottarossa 1035-1039, a Roma nord. Causa lavori in corso, l'ingresso principale pedonale per personale e pazienti è stato temporaneamente spostato all’estremità est dell'edificio ospedaliero, poco prima del civico 1039 per quanti percorrono via di Grottarossa provenendo dalla Flaminia. L'accesso carrabile è limitato ai soli mezzi di soccorso e per l'avvicinamento dei pazienti con difficoltà di deambulazione. Ma come arrivare al Sant'Andrea in macchina o con i mezzi pubblici?

In macchina

Per chi arriva al Sant'Andrea in macchina c'è l'accesso diretto dal Grande Raccordo Anulare. Lasciate il Gra in corrispondenza dell’uscita appositamente indicata per il Sant'Andrea (accesso solo per il parcheggio a pagamento, per il Pronto Soccorso e per le aree riservate ai diversamente abili e ai dipendenti).

Da via Flaminia provenendo dal centro o da fuori Roma: percorrete la consolare e, in corrispondenza dell'indicazione ospedale Sant'Andrea, immettetevi su via di Grottarossa. A distanza di tre chilometri, l’edificio è situato sulla destra.

Con i mezzi pubblici

Le linee bus che arrivano al Sant'Andrea sono 029 e 022. Dal piazzale della stazione di Saxa Rubra prendere la navetta 029 che ferma davanti all’ospedale. La stazione Saxa Rubra è raggiungibile con: la linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo-Roma (anche da Piazzale Flaminio). Le linee Atac 039, 200, 302 e 334.

Dalla stazione di Prima Porta, prendere la navetta 022 (direzione via di Grottarossa) e scendere davanti all’ospedale. La Stazione di Prima Porta può essere raggiunta con la linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo Roma (anche da Piazzale Flaminio) e con la linea Atac 200 da Piazza Mancini.

Da via di Grottarossa, di fronte all’Istituto Asisium, prendere la navetta 022 (direzione Prima Porta) e scendere davanti all’Oospedale. L’Istituto Asisium, in via di Grottarossa, può essere raggiunto con l’autobus 301 da Piazza Mancini.