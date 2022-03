I cinghiali che allattano in strada a Roma

Sdraiate, al centro della strada, intente ad allattare i cuccioli. Le protagoniste del singolare gesto sono due femmine di cinghiale che – in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV – non hanno resistito al richiamo della natura e hanno nutrito i piccoli mammiferi.

A denunciare l’episodio è Laura Corrotti, consigliera regionale Lega: “Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?”.

Non è la prima volta che in XIV Municipio famigliole di cinghiali vanno a spasso per le strade del quartiere. Lo scorso anno, altri ungulati sono stati sorpresi in via Doni, davanti alle abitazioni e a rovistare nei cassonetti dei rifiuti. A febbraio, quattro grossi cinghiali, invece, sono arrivati nel parcheggio del Policlinico Gemelli ‘costringendo’ pazienti, operatori sanitari e personale del nosocomio romano a barricarsi in auto.

In precedenza, un altro gruppo di mammiferi si era introdotto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, sulla via Cassia. Numerosi, inoltre, gli avvistamenti degli ungulati in varie zone della città. Sabato mattina, l’ultimo in ordine tempo, in via Puoti.