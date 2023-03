Sos cimitero Flaminio: "Qui rubano fiori, lumini e anche lapidi"

Non solo degrado, incuria, sporcizia e disservizi: al Cimitero Flaminio è “allarme furti”. E coloro che hanno i propri cari sepolti nel camposanto di Prima Porta si avvisano l’un l’altro con dei cartelli affissi nelle varie palazzine che ospitano i loculi.

Allarme furti al Cimitero di Prima Porta

“In questi mesi stanno accadendo dei fatti molto gravi, delle persone o meglio - si legge nei manifesti - degli individui spregevoli, meschini, indegni di essere definiti persone, stanno rubando, oltre a fiori e lumini, anche le lapidi dei nostri defunti”. C’è sconforto ma anche voglia di reagire in chi ha affisso il cartello. “Quanto sta accadendo non deve lasciarci indifferenti, se notiamo movimenti strani attorno ai nostri defunti dobbiamo avere il coraggio di denunciare alle autorità competenti”.

Il Flaminio terra di nessuno: infiltrazioni e degrado

Non è la prima volta che i cittadini parlano di emergenza furti al Cimitero Flaminio. Numerose le segnalazioni su oggetti metallici, vasi di rame, decorazioni, portate via da ignoti; gli scippi e le razzie in auto. Il Flaminio una “terra di nessuno”, dove anche far visita ai propri cari è un’impresa.

Lapidi a terra spesso fagicitate dal verde incolto, edifici dove l’intonaco cade a pezzi e le infiltrazioni allagano i pavimenti rendendoli pericolosi. Allo stesso tempo però numerose fontane restano a secco, come quelle della zona nord. Lo sottolinea il Comitato Tutela Cimiteri Capitolini che sui rubinetti a secco ha inoltrato una segnalazione a Comune e Ama. “Le persone anziane che devono fare portarsela da casa? Oppure - si chiede il comitato - raccoglierla dalle crepe del soffitto delle cappelle in attesa di manutenzioni?”