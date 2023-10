Roma nord vuole un cimitero pubblico per gli animali

Individuare un terreno che possa essere edificato e trasformato in un cimitero per animali da compagnia. È questo uno degli obiettivi che si è dato il Municipio XV votando favorevolmente la proposta di risoluzione presentata al parlamentino di Roma nord dalla consigliera Laura Gigli del Pd. Il documento impegna anche la Giunta a verificare la disponibilità di enti pubblici o privati a gestire il futuro cimitero e a sollecitare il consiglio regionale a regolamentare la materia.

Un cimitero per animali a Roma nord

“Nonostante infatti non esista una normativa statale di riferimento per i cimiteri per animali da compagnia, ma solo per la sepoltura di quelli provenienti da allevamenti, alcune Regioni si sono già mosse in questa direzione; un atto di civiltà e di sensibilità, per dare degna sepoltura ai nostri animali E’ per questo - ha spiegato Gigli che è anche presidente della commissione cultura - che con questo documento, che con rammarico non è stato condiviso positivamente dall’opposizione che si è astenuta o ha votato contro, proseguiremo a lavorare affinché si individui un terreno da destinare a cimitero per animali”.

Lo scopo della proposta

Questo, si legge nella risoluzione, anche per scongiurare i rischi causati da seppellimenti non autorizzati. Un impegno perché a chiunque, anche chi non può farsi carico delle ingenti spese per la cremazione, sia consentito “di preservare quel legame creato in vita con i propri animali domestici ormai parte integrante delle famiglie”.