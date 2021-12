I cimiteri di Roma nord tra rampe rotte e guano: “Servono decoro e sicurezza”

Il cimitero di Isola Farnese con il servoscala necessario per rendere l’area accessibile ai disabili fuori uso da tempo e ora rimosso del tutto, il camposanto di Cesano invaso da storni e guano che rende la pavimentazione scivolosa e dunque pericolosa, sporca le lapidi e diffonde un odore fastidioso e nauseabondo contro il quale nulla può nemmeno il profumo dei fiori freschi che i visitatori portano ai loro cari defunti.

I cimiteri di Roma nord tra rampe rotte e guano

C’è poi il cimitero Flaminio con quelle infiltrazioni perenni che allagano gli edifici dei loculi costringendo i parenti di chi li riposa a camminare in veri e propri laghi sul pavimento, intorno intonaco staccato sulle pareti e sui soffitti. Guaina delle tettoie che ha ceduto anche ad Isola Farnese, segnalano i cittadini, tanto da provocare infiltrazioni nei loculi sottostanti. Soffrono i cimiteri di Roma nord e con essi le famiglie dei defunti spesso alle prese con scenari di incuria e scarsa sicurezza, dai furti perpetrati ai danni delle tombe a quelli nelle automobili lasciate in sosta e poi ancora sedi stradali delle arterie interne e vie di accesso dissestate. Una vergogna capitale.

Il Municipio XV chiede più decoro e sicurezza per i cimiteri

Da qui la volontà del Municipio XV, territorio in cui ricadono i cimiteri di Prima Porta, Isola Farnese e Cesano, di chiedere al Comune una svolta. La commissione Ambiente di via Flaminia 872 ha vottao all’unanimità una risoluzione che impegna il Presidente del Municipio XV e tutta la Giunta a provvedere, tramite il sindaco, al ripristino delle condizioni di decoro, legalità e sicurezza nei cimiteri del territorio. “Un atto di indirizzo politico frutto della collaborazione tra opposizione e maggioranza” - sottolinea il consigliere di Forza Italia a Roma nord, Stefano Peschiaroli. “In particolare sono soddisfatto per aver introdotto due specifici punti: il ripristino del servoscala del cimitero di Isola Farnese, necessario agli invalidi che vanno a visitare i loro cari e di valutare e richiedere eventuali progetti per risolvere il problema dei piccioni e altri volatili che sporcano con escrementi le aree all'interno del cimitero di Cesano, purtroppo lapidi comprese”.

Dopo il caos cremazioni e sepolture che ha acceso i riflettori sullo stato dei cimiteri capitolini, la nuova amministrazione è chiamata ad un cambio di passo: affinchè i defunti possano riposare in pace e i loro cari non imbattersi in aree inaccessibili, sporche e in completa decadenza.