Cimiteri capitolini, il grido d’allarme del XV: “Stop a degrado a abusivismo”

Da una parte il Cimitero Flaminio, il più grande di Roma, con i suoi 140 ettari di estensione e 37 chilometri di strade interne, più volte finito nel vortice delle polemiche per le condizioni di degrado e insicurezza; dall’altra i campisanti più piccoli come quelli di Cesano e Isola Farnese che allo stesso modo meriterebbero interventi di riqualificazione affinchè siano pienamente fruibili per coloro che vi si recano in visita ai propri cari.

Cimiteri capitolini, il Municipio XV chiede riqualificazione

Il Municipio XV lancia l’allarme sullo stato dei tre cimiteri capitolini che ricadono nel suo territorio reclamando per tutti un percorso di valorizzazione e potenziamento, contro degrado, microcriminalità e situazioni di abusivismo che li attanagliano.

Per questo il parlamentino di via Flaminia ha votato una risoluzione che chiede al Comune di intervenire su Cimitero Flaminio, Isola Farnese e Cesano con progetti e interventi mirati che riguardino non solo la questione ambientale, ma anche il contrasto alle molteplici forme di abusivismo, i numerosi reati e furti che quasi ogni giorno si compiono a scapito dei visitatori, allo spaccio e alle scarse condizioni igienico sanitarie che insistono nei tre campisanti.

“Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interesseranno nello specifico la manutenzione dei percorsi pedonali e carrabili, il verde verticale e la messa in sicurezza delle alberature; saranno poi avviati progetti di riqualificazione degli edifici pubblici e dei servizi, oltre ai lavori di manutenzione degli impianti e delle strutture interne ed esterne ai cimiteri e, per quelli di Cesano e di Isola Farnese, la possibilità di un loro ampliamento” - hanno fatto sapere i consiglieri del Municipio XV Egle Cava, Alessio Leppe e Giovanni Castrignanò.

La chiesa di San Michele Arcangelo da ristrutturare

Ultimo, ma non per importanza, la proposta di risoluzione votata, impegna il Presidente e la Giunta del Quindicesimo a provvedere all’avvio dell’iter amministrativo necessario a impegnare i fondi stanziati, e non ancora impegnati, destinati alla manutenzione straordinaria della chiesa di San Michele Arcangelo situata all’interno del cimitero Flaminio.

“Continueremo a lavorare in questa direzione con responsabilità, come forma di rispetto per i tanti cittadini che ogni giorno si recano nei tre cimiteri del nostro territorio, ma anche - concludono da via Flaminia - per restituire decoro e dignità a tre luoghi simbolo di culto del Municipio XV”.