Il progetto è su carta dal 2019. Ora tutti vogliono la ciclabile tra Monte Mario e La Giustiniana

I cittadini ne hanno percorso un tratto per immaginare come sarebbe un giorno camminare a piedi o in bici su quel tracciato immerso nella natura che Roma nord sogna da anni. È grande la mobilitazione per chiedere la realizzazione della pista ciclopedonale tra Monte Mario e La Giustiniana.

La pista ciclopedonale tra Monte Mario e La Giustiniana

Un itinerario immaginato dalla stazione San Filippo Neri al cuore della Cassia costeggiando la Trionfale e la ferrovia Fl3 Roma-Viterbo. Tra le tappe intermedie il Parco agricolo di Casal del Marmo che al suo interno racchiude bellezze naturali ed archeologiche, Ottavia e il parco gestito da Roma Natura, detto Fosso degli Ebrei.

Anche la politica si muove. Vanno in quella direzione le mozioni approvate dai municipi XIV e XV, territorio che sarebbero attraversati dal percorso, le interrogazioni e mozioni in Campidoglio e Regione Lazio.

"Il progetto di fattibilità per il prolungamento del Parco lineare ciclopedonale verso la Giustiniana è fermo dal 2019. Come consiglieri di Roma Futura ci auguriamo che nel prossimo bilancio comunale si possa arrivare a reperire le risorse per il disegno definitivo di quest'opera, così strategica per la mobilità sostenibile del quadrante nord ovest della città. Già un anno fa, a livello municipale, avevamo presentato un ordine del giorno che andava in tale direzione. L'urgenza di provvedere era stata condivisa dalle Commissioni Ambiente e Mobilità, rispettivamente dei Municipi XIV e XV interessati all'intervento e l’atto è stato poi votato all’unanimità in entrambi i consigli”, hanno scritto in una nota il capogruppo di Roma Futura in Aula Giulio Cesare, Giovanni Caudo, e Daniele Giustozzi, capogruppo di Roma Futura nel Quattordicesimo.

Roma Futura: “Opera importante per Giubileo”

“L'opera si inserisce infatti a pieno titolo nel progetto di una città moderna, che investe sull'uso di strumenti di spostamento alternativi all'auto per contribuire alla riduzione del traffico, decongestionare l'area centrale della Capitale e snellire i flussi turistici, in vista del Giubileo”. 70 le persone che qualche domenica fa hanno percorso a piedi il tragitto che oggi è ancora su carta, per ribadirne l’importanza. “Ci auguriamo - concludono Caudo e Giustozzi - che il 2024 sia l’anno in cui si possa finalmente iniziare la progettazione definitiva dell’opera”.