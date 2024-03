Ecco la ciclabile dei borghi, da Roma a Viterbo. Costerà 2 milioni di euro

Una ciclabile che unirà la provincia di Roma con quella di Viterbo, connettendo i comuni di Campagnano e Nepi. È l’opera con la quale le cittadine a nord della Capitale accoglieranno turisti e pellegrini anche in vista del Giubileo.

Una ciclabile tra Campagnano e Nepi

Una pista ciclopedonale che servirà soprattutto per la valorizzazione di quei borghi. “Campagnano e Nepi saranno unite da una via ciclopedonale che consentirà agli appassionati, ai turisti, ai pellegrini e a chiunque vorrà farlo di raggiungere i due paesi in tutta sicurezza” ha commentato il sindaco di Campagnano, Alessio Nisi. L’avvio del cantiere è previsto per il 25 marzo.

Il progetto in ritardo

Un progetto che risale ad alcuni anni fa."Il ritardo nell'esecuzione dell'opera - spiega il sindaco di Nepi, Franco Vita - è stato determinato dalle opposizioni presentate dai proprietari dei terreni attraversati dalla pista ciclabile. Comunque tutte le difficoltà tecniche sono state superate e i lavori sono stati affidati con un bando di gara dall'importo di circa 2 milioni di euro, tutti a carico della Regione Lazio".

Il costo lievitato

Un costo lievitato. “È una soddisfazione doppia poter dare il via a questo cantiere, perché questa opera ha conosciuto un significativo aumento di costo a causa della grave inflazione che ha colpito il nostro paese e, quindi, a causa degli aumenti delle materie prime sopraggiunti a partire dal 2022”. L’opera, che inizialmente aveva un costo di circa 1.500.000 euro alla fine si realizzerà con un investimento complessivo di circa 2 milioni. “Riuscire a reperire mezzo milione di euro oltre il milione e mezzo già precedentemente reperito, in un momento così delicato e difficile per la nostra economia, per realizzare questa infrastruttura denota la capacità di trovare soluzioni anche quando è davvero molto difficile. Sembrava impossibile reperire altre risorse (tra l’altro mezzo milione non mai trova in un cassetto) ma ci siamo riusciti e questo vale più di ogni momento di scoramento” ha detto Nisi ringraziando governo, Regione Lazio, Astral e comune di Nepi. Poi ha aggiunto: “Stiamo lavorando per mettere in sicurezza le altre opere pubbliche strategiche programmate che hanno visto aumentare il costo di realizzazione”.