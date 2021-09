Chi è Tommaso Martelli, candidato presidente in Municipio XV per la lista Calenda sindaco

Tommaso Martelli, 43 anni, è il candidato presidente in Municipio XV per la lista Calenda sindaco. E’ un imprenditore nel settore della comunicazione. Ho iniziato la sua esperienza lavorativa nel 2004 nella Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne di Poste Italiane per passare poi a società di consulenza, agenzie ed enti pubblici. Nel gennaio 2018 ha fondato la Semplice, un’agenzia specializzata in comunicazione strategica legata al design e alla creatività con un forte accento sulla trasformazione digitale.

La passione per la politica nasce negli anni dell’università con la laurea in Scienze Politiche e il master in Relazioni Internazionali. Vanta esperienza al Ministero degli Esteri. Ha vissuto in Spagna e negli Stati Uniti. Adesso corre per lo scranno più alto di via Flaminia 872: “Ho accettato con piacere e responsabilità la candidatura come Presidente al Municipio XV per ripartire dal territorio e cercare di ricucire il rapporto tra amministrazione e cittadini che è andato scemando nel tempo”.