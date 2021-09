Chi è Daniele Torquati, candidato presidente in Municipio XV per il centrosinistra

/ Via Flaminia, 872

Daniele Torquati, 37 anni, nato e cresciuto a Cesano e papà di una bambina, è il candidato presidente della coalizione di centrosinistra per il Municipio XV. Ha iniziato il suo impegno politico come rappresentante d’istituto al Liceo Scientifico Farnesina facendo parte della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma. Dopo il diploma si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza”.



E’ stato coordinatore del Circolo ArciBorgo di Cesano e membro del Comitato Nazionale dell’Arci, l’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana.

Mosso da sempre da una passione politica e sociale, nel 2006 è stato eletto in Municipio, risultando il più giovane Consigliere votato a Roma. Riconfermato nel 2008, dal 2010 ha ricoperto il ruolo di Capogruppo del Partito Democratico.

Alle primarie di aprile 2013, è stato scelto dal 65% dei cittadini per il ruolo di candidato Presidente del Municipio XV e, dopo il ballottaggio di giugno e ribaltando una situazione che lo vedeva in svantaggio di 15 punti percentuali, è stato eletto. Consiliatura finita anzitempo a causa della caduta del sindaco Ignazio Marino.

Dal 2016 all’opposizione. Dopo la vittoria delle primarie del 20 giugno scorso – con circa il 60% dei voti – è nuovamente candidato alla Presidenza del XV Municipio.