Pulizia e test sulle caldaie: il Municipio XV accelera sul centro anziani atteso da vent’anni

Pulizie nei locali e test sulle caldaie per verificare il funzionamento dei termosifoni: il municipio XV accelera per l’apertura del centro anziani di via San Felice Circeo, quello che dovrebbe ospitare i “nonni” della Cassia da anni relegati in una tensostruttura precaria e fatiscente tanto che nel 2018 l’amministrazione municipale aveva deciso di chiuderla perchè inagibile. Da li l’occupazione degli anziani che pure negli anni avevano provveduto, a loro spese, ad alcuni interventi per migliorare lo spazio e liberarlo da muffa, infiltrazioni e spifferi.

Il centro anziani di via San Felice Circeo atteso da vent’anni

Il tutto in attesa di poter traslocare poco più in là, nella struttura di via San Felice Circeo: un’opera a scomputo che risulta in costruzione dal 2011 ma rimasta per lungo tempo incompiuta, sottoposta ad un lungo periodo di abbandono e logorio. A pesare ritardi e contenziosi.

Il Municipio XV accelera per il nuovo centro anziani della Cassia

Una questione che a Roma nord potrebbe finalmente chiudersi a breve. “La riapertura del centro anziani “San Felice Circeo” sulla Cassia è da sempre per noi una priorità assoluta” - ha detto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. “Già nella nostra precedente amministrazione, mentre mi prendevo la responsabilità di riaprire e tenere aperto il vecchio centro anziani Tomba di Nerone, risolvemmo una complicata situazione burocratica e, senza aspettare che si chiudesse il contenzioso di oltre 12 milioni di euro con il curatore fallimentare, richiedemmo come Giunta l’affidamento anticipato del bene e lasciammo i fondi per la ristrutturazione del centro. Oggi, a distanza di cinque anni, subito dopo il nostro insediamento, abbiamo ripreso in mano la questione e proceduto agli interventi necessari alla riapertura della struttura, come l’affidamento d’incarico per l’accatastamento, l’attestazione di prestazione energetica - per cui dovremmo ricevere gli esiti entro i prossimi quindici giorni – la richiesta di agibilità, nonché l’allaccio di tutte le utenze che da oltre un anno e mezzo dovevano essere perfezionate”. Intanto nei locali di via San Felice Circeo sono arrivati gli addetti della ditta delle pulizie e i tecnici per constatare le condizioni dell’impianto di riscaldamento.

“Compatibilmente con le restrizioni rese necessarie per limitare il contagio, ci auguriamo di poter inaugurare presto il centro anziani, chiuso ormai da oltre due decenni. Sarebbe un traguardo davvero importante per la nostra comunità, oggi non più rimandabile”.