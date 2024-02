Il nido apre alle famiglie. A Roma nord una bibliotechina per bambini e ragazzi

Il nido privato convenzionato con Roma Capitale apre alle famiglie del territorio. Nasce all’asilo Il fiore sulla nuvoletta, in zona La Giustiniana, “La piccola biblioteca del fiore”. Uno spazio a disposizione di bambini e ragazzi che prende vita dopo quasi un anno di raccolta e selezione di libri ed albi illustrati.

L’asilo nido che apre alle famiglie

“Il nostro nido è da sempre promotore della buona pratica della lettura nella prima infanzia ed offre la possibilità alle famiglie di avere periodicamente a disposizione uno spazio lettura chiamato la stanza del libro, dove sfogliare e leggere insieme gli albi illustrati preferiti dai bambini e dalle bambine” fanno sapere dalla direzione dell’asilo nido. Da qui, osservando i bambini e accogliendo le istanze dei genitori, l’idea di creare una piccola biblioteca a disposizione della collettività. “Un luogo dove poter sostare per un momento intimo di lettura adulti/bambini o per trovare un nuovo libro da leggere a casa sotto le coperte prima della buonanotte o magari sul divano tutti insieme”.

Gli orari della piccola biblioteca del fiore

La piccola biblioteca del fiore per ora, aprirà ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:30 e le famiglie potranno fermarsi a leggere o scegliere tra più di 600 libri uno da portare a casa per una settimana. Già dal giorno dell’inaugurazione, in programma venerdì 16 febbraio alle ore 18:30, si potrà sottoscrivere la tessera.

“Chi vorrà potrà anche contribuire alla biblioteca del nostro quartiere donando un libro che ormai il proprio bambino non legge più ed arricchire così i nostri scaffali per le letture di tutti” l'invito ai cittadini. I libri sono catalogati per fasce d’età a partire dai 12 mesi fino ai 15 anni. Inoltre è stata predisposta una piccola sezione dedicata a genitori, educatori ed insegnanti ed un piccolo spazio con alcuni romanzi e riviste.

Un progetto della collettività

Un progetto che nasce dalla collaborazione con le realtà del territorio e non solo. Grande l’apporto delle famiglie. Tra chi ha donato libri anche Monica Maggi, “la libraia felice” del Tufello che ha raccolto quasi 200 libri salvandoli dal macero. Hanno poi contribuito la “Piccola Libreria dei Pensieri Perduti” con i libri che aveva in magazzino e le Case Editrici “Ag Book Publishing”, “Minibombo”, “Lapis” e “Terre di Mezzo”. L’iniziativa è sostenuta dal Comitato di Quartiere “La Giustiniana & dintorni”.

La biblioteca de La Giustiniana

“Siamo orgogliosi di questo traguardo e - scrivono dall’asilo nido - sappiamo che è solo l’inizio di un progetto biblioteca, che con l’impegno e la passione saprà essere per il quartiere La Giustiniana un punto riferimento importante come realtà sociale e culturale per le famiglie, i bambini ed i ragazzi del territorio”.