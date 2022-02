La Giustiniana avrà la sua nuova area ludica: al via riqualificazione e installazione giochi

La Giustiniana avrà la sua nuova area ludica. Sono iniziati i lavori per il rifacimento dello spazio dedicato ai più piccoli nel parco di via Labranca, nel cuore del quartiere sulla Cassia proprio all’ombra del Castello della Spizzichina.

Nuova area ludica per via Labranca

“Gli interventi termineranno a metà della prossima settimana e prevedono l'installazione di nuovi giochi tra cui altalene e scivolo. Successivamente interverremo anche per la sostituzione delle panchine danneggiate” - ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera.

In via Labranca, tristemente nota per le continue incursioni dei cinghiali, il restyling dell’area ludica segue gli interventi di sfalcio e pulizia. A fine gennaio infatti erano intervenuti in modo congiunto gli operai della ditta del verde e gli operatori di Ama per un’operazione di manutenzione straordinaria. Nella strada de La Giustiniana anche spazzamento meccanizzato e rimozione dei rifiuti, la sostituzione dei vecchi cassonetti stradali con i nuovi modelli che dovranno incentivare e facilitare la raccolta differenziata. Si perchè i rifiuti che spesso si accumulano sul ciglio delle strada per via Labranca sono una nota dolente: esca per i cinghiali più volte avvistati, anche in pieno giorno, tra auto in sosta e parco.

Via Labranca: la "strada safari" di Roma nord

Una vera e propria invasione con qualcuno a pensare di arginarla in modo irresponsabile addirittura ricorrendo al piazzamento dei lacci: ossia quei cavi di acciaio, utilizzati dai cacciatori di frodo, pronti a scattare e catturare indiscriminatamente qualsiasi animale di passaggio. Un pericolo per tutti. Tra pulizia, rimozione dei rifiuti e restyling dell’area ludica quell’angolo de La Giustiniana spera così di riappropriarsi dei suoi spazi di aggregazione e socializzazione, di non essere più costretto a condividerli con i cinghiali.