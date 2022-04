Arrivano le prime postazioni anticinghiale per la spazzatura

Postazioni anticinghiale e gabbie per la cattura. Dopo l’annuncio arrivato in seguito agli ennesimi episodi di aggressione degli ungulati contro passanti ed animali domestici, il XV Municipio ha deciso di passare al contrattacco.

Lotta ai cinghiali, recinzioni e mappatura

La ditta incaricata dall'amministrazione del XV Municipio ha iniziato i lavori per la realizzazione di alcune postazioni anticinghiale per la raccolta dei rifiuti in via Italo Panattoni. “Al tavolo per la gestione del cinghiale con le altre istituzioni – ha spiegato l’assessore alle politiche ambientali Marcello Ribera - abbiamo stabilito alcuni interventi tra cui la realizzazione di ulteriori postazioni e l'installazione di recinzioni anticinghiale in siti sensibili. Il XV Municipio sta provvedendo a predisporre una mappatura di queste aree dove successivamente si provvederà ad intervenire”.

Ripartiranno anche le catture

Il problema principale, però, riguarda il moltiplicarsi dei cinghiali il cui numero cresce costantemente di mese in mese. Per questo, spiega Ribera, “la ripresa delle catture rappresenta inoltre un elemento essenziale e necessario per contrastare la proliferazione incontrollata degli ungulati. L'amministrazione del XV Municipio sta dando il suo contributo verso questa direzione”.

Postazioni anche al parco Volusia

Su via Panattoni si stanno realizzando tre postazioni, una sarà finita la prossima settimana e a seguire le altre. Poi, a inizio maggio, il Municipio effettuerà un sopralluogo al parco Volusia per togliere i cestini dal parco e realizzare anche lì una postazione anticinghiale all'ingresso.

Cinghiali, segnalazioni ed avvistamenti continui

I cittadini romani hanno a che fare in maniera quasi quotidiana con i cinghiali. Nelle ultime settimane sono state diverse le aggressioni, alcune finite anche con infortuni a danni di persone e cose. Gli ungulati, inoltre, stanno diventando sempre più intraprendenti tanto che in alcune zone è sconsigliato andare a passeggio, specialmente nelle ore notturne. Gli ungulati, poi, non si limitano ormai alle zone periferiche della città visti gli ultimi avvistamenti anche in zone più centrali.