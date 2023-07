Il centro anziani "San Felice Circeo" a disposizione dei bambini di famiglie con fragilità

È stato inaugurato nei locali del CSA San Felice Circeo sulla Cassia nel municipio XV “Al centro del cerchio” il progetto che vede l’apertura di un Centro Anziani ai bambini e ai genitori con fragilità.

L’obiettivo del servizio è quello di tutelare i diritti dei minori migliorandone la qualità del loro sviluppo e allo stesso tempo supportare i genitori e i neo genitori, aprendo alle altre generazioni e garantendo loro un percorso di condivisione, inclusione e partecipazione attiva. Le famiglie potranno contare su laboratori creativi, spettacoli, cineforum, assistenza legale, supporto alla genitorialità, training di educazione digitale e collaborazioni con i consultori dell’Asl Roma 1 e Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa è attuata grazie alla collaborazione fra i Servizi Sociali del municipio XV con la Comunità Educante, l’Asl Roma 1, le associazioni territoriali e gli iscritti al Centro e al coordinamento della Cooperativa Sociale Cassiavass.

Agnese Rollo, assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Sanità del municipio XV sottolinea gli effetti positivi del servizio: “L’apertura di una struttura a disposizione degli anziani ai più piccoli e alle loro famiglie, non può che produrre effetti positivi; dopo gli anni difficili della pandemia dobbiamo tornare a condividere il più possibile spazi e progettualità e possiamo farlo anche ripartendo proprio dai nostri Centri Anziani. Voglio davvero ringraziare chi, insieme a me, al Presidente Daniele Torquati e all’Assessora Tatiana Marchisio, ha creduto fortemente nel progetto; una novità per il municipio XV possibile solo grazie allo sforzo dei Servizi Sociali Municipali, di Cassiavass e di tutti gli attori coinvolti.”