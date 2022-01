Il teatro Patologico omaggia David Sassoli che volle gli attori con disabilità fisica e psichica a Bruxelles

Il Teatro Patologico, l'associazione fondata da Dario D'Ambrosi che porta in scena giovani affetti da disabilità psichica, omaggia e ricorda David Sassoli, l’ex giornalista e presidente del Parlamento Europeo scomparso lo scorso 11 gennaio.

Il Teatro Patologico ricorda David Sassoli

La serata evento, intitolata “Una stella per David”, è in programma venerdì 21 gennaio e sarà anche l’occasione per intitolare a Sassoli un premio che verrà assegnato ogni anno nel giorno della sua scomparsa a persone che si distinguono per sensibilità e solidarietà nel campo del giornalismo, della politica, della cultura e del sociale.

Sassoli portò gli attori con disabilità psichica a Bruxelles

“Proprio Sassoli infatti, in occasione del 40esimo anniversario del Teatro Patologico, dal Parlamento Europeo aveva ricordato come solo la tenacia e la passione di chi da anni porta avanti una scommessa così grande, come appunto il Patologico del nostro territorio, era stato in grado di farlo conoscere in tutto il mondo. Lo aveva definito un'esperienza tra terapia e arte e uno straordinario esperimento di crescita sociale che negli anni ha consentito a tanti ragazzi con disabilità fisica e psichica di integrarsi nella società” - ha ricordato il minisindaco Daniele Torquati.

Oltre alla dedica della canzone 'Una stella per David', arrangiata dal Maestro Santalucia, D'Ambrosi presenterà un estratto dello spettacolo 'Medea', che proprio Sassoli volle fortemente a Bruxelles. Lo spettacolo, interpretato da Almerica Schiavo, Paolo Vaselli, Sebastiano Somma ed il coro composto dagli attori speciali del Teatro Patologico, e diretto in scena dal performer e musicista Francesco Crudele, oltre che al Parlamento Europeo è stato rappresentato anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, a Tokyo, Londra e Johannesburg.

La serata di venerdì prossimo sarà quindi un'occasione per ricordare il compianto volto del Tg1 e presidente del Parlamento Europeo da quel posto magico quale è il Teatro Patologico che proprio David Sassoli amava così tanto.