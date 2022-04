La palestra della scuola cade a pezzi: alunni tra infiltrazioni e cortocircuiti

“Il soffitto e la parete di fondo da oltre un anno sono interessati da cospicue infiltrazioni d’acqua tanto che l’intonaco è in gran parte staccato e pericolante. L'impianto elettrico è fuori uso, se si accendono le luci va tutto in corto circuito e il finestrone non basta ad illuminare l’intero ambiente”. Cade a pezzi la palestra della scuola di via Silla a La Giustiniana.

La palestra della scuola cade a pezzi

Condizioni talmente pessime che i circa 500 alunni delle elementari sono costretti a fare lezione solo nella parte più utilizzabile, stretti e limitati nei movimenti. “Le condizioni non sono idonee eppure i bambini avrebbero diritto ad un ambiente sicuro e salubre” - commentano i consiglieri di FdI in Municipio XV, Marco Ottaviani e Adriana Glori. Sulla questione i due esponenti del centrodestra municipale presenteranno nel parlamentino di via Flaminia una proposta di risoluzione per chiedere interventi di manutenzione straordinaria del plesso. Si perchè in via Silla non c’è solo la palestra da rimettere a nuovo e restituire agli alunni. “Anche il soffitto dell’aula di musica è pieno di infiltrazioni, dalle vetrate dell'atrio entra la pioggia e allaga il pavimento. Finora sono stati riparati solo i bagni e sostituito il lucernario, ma non basta” - dicono Ottaviani e Glori. Il documento sarà discusso nella seduta convocata per il prossimo 11 aprile.

I lavori del parcheggio fermi

In via Silla “fermi anche i lavori del parcheggio”, quello che la vecchia giunta grillina ha voluto al posto del campo della scuola per ovviare al problema della mancanza di posti auto in zona. Una decisione che aveva fatto discutere con i genitori a chiedere al municipio, tramite una petizione, lavori non invasivi durante l’anno scolatico e l’integrazione del progetto con la realizzazione di una nuova area da gioco dedicata ai bambini. Ma per la scuola di Roma nord l’urgenza resta quella legata alla struttura interna: perchè palestra, aule e atrio siano sicure e pienamente fruibili per alunni e personale scolastico.