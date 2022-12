La scuola della Cassia dove gli alunni studiano tra i cantieri "fantasma"

“La palestra della scuola di via Silla è nuovamente inagibile e dicono che non si potrà usare a causa dei lavori per almeno due settimane”. Quindi solo dopo le vacanze di Natale. Corre veloce il tam tam nelle chat di gruppo dei genitori della scuola de La Giustiniana, da tempo circondata da cantieri di cui non si vede la fine. Già nell’aprile scorso la denuncia delle famiglie sulle condizioni della palestra che, utilizzabile solo in modo parziale a causa di infiltrazioni e cortocircuiti, costringeva i loro figli a fare educazione fisica stretti e limitati nei movimenti.



Non l’unico spazio della struttura della Cassia in condizioni precarie. “Alla scuola di via Silla, tutto è fermo. Lo spostamento dei tubi del gas non è mai iniziato, l’area interessata è malamente transennata, lo spazio verde riservato ai bambini è tutto un cantiere e il parcheggio esterno è incompleto. La situazione per studenti e famiglie non è più sostenibile” - tuonain una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi.

Dito puntato contro l’amministrazione di via Flaminia e il Campidoglio. “Le promesse che da mesi la sinistra propina ai cittadini sono ormai inaccettabili. I lavori sono in alto mare. L’amministrazione municipale si conferma non idonea a rispondere tempestivamente alle esigenze del territorio e la Giunta comunale inadeguata a monitorare efficacemente quanto avviene in questo territorio”. “Dopo le disattese aspettative della precedente amministrazione M5S per il futuro di quella che tutti conoscono come la ‘scuola rosa’, ora a lasciarci perplessi sono le ripetute interruzioni dei lavori che vengono registrate durante l’attuale gestione di stampo Pd” - aggiungono Marco Ottaviani e Adriana Glori, consiglieri FdI del Municipio XV. Da qui il sollecito affinchè i lavori nella scuola che ospita circa 500 alunni delle elementari vengano completati per donare agli studenti spazi idonei e sicuri.