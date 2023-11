Addio al chiosco dismesso di via Cassia, la rimozione dopo vent’anni di abbandono

Dopo oltre vent’anni di abbandono il chiosco di via Cassia 724 sarà rimosso. “Un intervento, frutto di due anni di lavoro, necessario al ripristino delle condizioni di decoro di una porzione del nostro territorio”. Ad annunciarlo il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. “In una città dove purtroppo per far prevalere l’interesse pubblico su quello privato ci vogliono ancora due anni di lavoro, la battaglia di una buona amministrazione è proprio quella di confrontarsi quotidianamente con gli interessi privati, le lungaggini burocratiche e i cavilli amministrativi. Noi però inesorabili e con pazienza arriveremo dappertutto”.

La rimozione del chiosco di via Cassia

L’intervento, iniziato ieri mattina, richiederà alcuni giorni di lavoro e contestualmente alla rimozione della struttura il municipio ha chiesto al servizio giardini di effettuare anche la pulizia della vegetazione a ridosso del chiosco.

Ma quella di via Cassia 724 non sarà l’unica struttura dismessa ad essere demolita. La prossima operazione è prevista per l’edicola di via Cassia 1694, a La Storta, quella davanti alla scuola Tomassetti trasformata in un dormitorio a cielo aperto.

Via l’edicola trasformata in dormitorio

“Una struttura per cui la prima richiesta di rimozione del Municipio alla proprietà risale ormai a maggio scorso e per cui, in attesa dell’intervento che nonostante i solleciti non c’è ancora stato, abbiamo intanto chiesto alla nostra Direzione Tecnica la predisposizione della diffida di intervento in danno. Confidiamo di ricevere nei prossimi giorni anche la data per la rimozione di questa struttura” ha aggiunto l’assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli.