Le strade della Cassia invase dai rifiuti: "Non si passa nemmeno più con l'auto"

“Sono ormai dieci giorni che il nostro quartiere è nell’abbandono più totale e nel degrado. Qualcuno ci aiuti”. E’ il grido che si leva da Grottarossa dove i residenti segnalano strade invase dai rifiuti, con veri e propri muri di sacchi dell’immondizia intorno alle pattumiere e il cattivo odore che, complice anche il caldo record di questi giorni, infesta l’aria.

Le strade della Cassia invase dai rifiuti

“La spazzatura in via Fosso del Poggio e strade limitrofe non viene raccolta, siamo sommersi di sacchetti, di odore nauseabondo e con questo caldo sta diventando insostenibile, a rischio della nostra salute” - scrive alla nostra redazione Elena, che vive li a Roma nord. Nonostante le segnalazioni inoltrate ad Ama, Municipio XV e Comune nessuno è mai intervenuto. “L’immondizia a terra è talmente tanta che ormai non si passa quasi più nemmeno con le auto. Siamo preoccupati per la nostra salute”.

Una petizione per chiedere la riduzione della Tari

E’ l’ennesima emergenza rifiuti in città. Intanto i romani si organizzano e qualcuno lancia la petizione online per chiedere “la riduzione dell’80% della Tari per il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti”. Una strada già percorsa anni fa da alcuni residenti di Settebagni che, intrapresa la class action contro il Comune, si sono visti rimborsare una parte della tassa sui rifiuti proprio per essere stati costretti per mesi a convivere con la spazzatura in strada. Senza di fatti aver usufruito del servizio di raccolta.