Stop ai rattoppi, al via il rifacimento delle strade della Cerquetta

Stop alle buche e ai rattoppi che rendono la percorrenza di quelle strade complessa, costringendo automobilisti e centauri allo slalom tra crateri, asfalto spaccato e disconnesso. In fase di bilancio sono stati stanziati i fondi per il rifacimento del manto stradale che riguarderà anche via della Cerquetta e via Morbelli, a Roma nord sulla Cassia.

Rifacimento per le strade della Cerquetta

“Una conquista importante per due strade spesso dissestate e nelle quali si contano i rattoppi, frutto di numerosi interventi alla rete energetica e idrica, ma anche della più volte richiesta e mai raggiunta manutenzione” ha spiegato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi. “Si tratta, me lo auguro, di un inizio che vedrà, me lo auguro, il rifacimento anche altre strade di questo quadrante” ha sottolineato l’ex assessore ai Lavori Pubblici del Municipio XV. Nel bilancio di Roma Capitale per la manutenzione e sicurezza stradale del Quindicesimo ci sono 450mila euro.

“Avevamo chiesto a più voci, anche con atti formali, un intervento in questo senso, sia al Municipio XV che al Comune di Roma. Siamo contenti di poter portare al territorio, grazie alla collaborazione con il consigliere Stefano Erbaggi, un risultato importante per un territorio che ha bisogno di opere come questa che sono apparentemente semplici ma molto funzionali alla viabilità e, nel loro piccolo, al miglioramento della vita dei cittadini di queste zone” il commento dei consiglieri del Municipio XV, Marco Ottaviani e Adriana Glori.

Le richieste

Erano stati proprio loro, già nel luglio del 2022, a scrivere una nota per chiedere il rifacimento stradale e la messa in sicurezza per la zona della Cerquetta, includendo anche via Silvio Giovannetti, via Giuseppe Cantagalli, via Giuseppe Costetti e via Francesco Albergati Capacelli. Pavimentazione e nuovo asfalto che presto verranno realizzati restituendo piena fruibilità e sicurezza alla rete viaria del quartiere.