Approvato il progetto per il recupero dei casali del Volusia. Roma nord a caccia di fondi

“Un intervento importante per tutelare e valorizzare un’area di grande pregio sotto il profilo naturalistico, ambientale e archeologico”. Così un anno e mezzo fa l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, commentava l’avvio della progettazione per il recupero dei casali del parco Volusia. L’area verde che Roma nord negli anni ‘90, con una grande battaglia , ha strappato a speculazione e cementificazione.

Il progetto per i casali del Volusia

Dopo un lungo lavoro il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero dei tre casali, uno più grande e due più piccoli, è stato approvato. Un tassello importante per il territorio che in quei manufatti per anni rimasti vuoti e abbandonati immagina servizi, attività sociali e culturali convocazione ambientale. Un progetto frutto di un processo partecipato con la cittadinanza che vuole trasformare le tre strutture in uno spazio civico a disposizione della comunità con servizi wi-fi, postazioni studio, lettura e co-working, sala conferenze e dibattiti, una biblioteca civica e un punto informativo per il territorio, area ristoro. Nel mezzo una sorta di “piazza”.

L’apertura del parco e le risorse necessarie

“Un percorso che dopo l’apertura del primo lotto del Parco nel 2015 durante la nostra prima consiliatura, ci ha permesso di inaugurare la seconda parte del Volusia nel 2021 poco dopo il nostro insediamento e che ora, con il parco totalmente fruibile, ci garantirà di andare avanti con gli interventi sui casali che speriamo presto possano essere restituiti alla cittadinanza come centri polifunzionali” ha commentato l’assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera. Con l’approvazione del progetto aggiungiamo un ulteriore tassello e da oggi saremo tutti impegnati per l’individuazione del finanziamento”.

Le risorse, tasto dolente. Per il recupero dei casali del parco Volusia e la loro trasformazioni in luoghi per la collettività, a quanto apprende RomaToday, serviranno circa 3 milioni e 300mila euro.