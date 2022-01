Piano Freddo, a Roma nord 20 posti per senza fissa dimora nei bungalow del campeggio

“Una corsa contro il tempo, contro il freddo. La ricerca di spazi, il coinvolgimento dei volontari, l'organizzazione dei pasti, la sistemazione delle stanze, l'accoglienza delle persone senza fissa dimora e tanto tanto altro. Oggi con i volontari eravamo tutti stanchi, c'è ancora tanto da fare, ma quei sorrisi e quell'incredulità, negli occhi di chi ha ricevuto una seconda opportunità, non la dimenticheremo mai”. Così l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV, Agnese Rollo, ha salutato l’apertura del centro di accoglienza di Roma nord per persone senza fissa dimora.

Piano freddo, in Municipio XV posti nel campeggio

Venti posti allestiti al Camping Seven Hills, in zona La Giustiniana. “Un traguardo raggiunto grazie all’intenso lavoro portato avanti dai nostri uffici che, non appena insediati, e supportati da una rete attiva di associazioni del terzo settore capace di seguire, accudire e monitorare i più deboli, si sono adoperati per avviare il piano freddo attraverso i fondi del Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà e salute”.

Il centro di accoglienza per senza fissa dimora sulla Cassia

Nei bungalow del campeggio della Cassia saranno ospitate venti persone, tra donne e uomini di diverse nazionalità, che da sempre hanno trovato rifugio su di un marciapiede, sotto qualche portico o ponte dei quartieri a nord della città. Il centro di accoglienza per persone senza fissa dimora del Municipio XV sarà aperto tutto il giorno con l’erogazione di colazione e cena in uno spazio appositamente allestito e dedicato, il servizio di assistenza offrirà, a chi lo vorrà, anche la possibilità di reinserimento sociale attraverso piccole attività previste dal camping. Gli ospiti potranno accedere al centro solo dopo l’esecuzione di un tampone rapido.

Pasti caldi e un tetto per senza fissa dimora: ecco il villaggio dell'accoglienza del XV

Il villaggio dell’accoglienza sarà gestito dai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Municipio 15 di Roma che, sin dai primi passi di questo nuovo percorso, si sono coordinati con tutte le altre associazioni di volontariato, come la Comunità di Sant’Egidio, la Fondazione Arca, l’Arci No problem con il progetto Akkittate Pianeta Sonoro e le varie Caritas del XV Municipio. Ad allestimenti, generi alimentari e prodotti di igiene personale hanno partecipato anche associazioni e comitati di quartiere, oltre che grandi magazzini, supermercati e cooperative di zona. “Solo il grande sforzo e il serio lavoro di Istituzioni, associazioni di volontariato e singoli cittadini che si sono dati da fare per offrire il loro contributo, ha permesso di raggiungere un grande risultato, degno di una comunità unita e con lo sguardo sempre rivolto alle persone più svantaggiate, perché - ha concluso Rollo - nessuno resti indietro”.