La Giustiniana, il XV Municipio vuole la gestione del parco Luciano Ricca

Lo curano da tempo i volontari che, però, senza un aiuto concreto più di tanto non possono fare. Siamo a La Giustiniana, a Roma nord. Qui, ai margini della stazione ferroviaria del quartiere, sorge il parco Luciano Ricco, inaugurato il 6 maggio del 2016. Un’area verde mai acquisita al patrimonio di Roma Capitale e della quale vorrebbe occuparsi il XV Municipio.

Parco Luciano Ricca

Il parco, come detto, non è ancora stato acquisito al patrimonio di Roma Capitale. nel corso degli anni e tramite un’analisi dei documenti a disposizione, è emersa che l’area non fosse, come invece si pensava, di proprietà di Rfi. Il “mistero” si è svelato ad agosto del 2023. Il dipartimento patrimonio e politiche abitative spiegava come non risultassero acquisite tre particelle “sebbene le stesse – scriveva - siano ab illo tempore nel possesso di questa amministrazione come da verbali del 20 e 21/02/1986”. Insomma, l’area sarebbe, condizionale d’obbligo, del Comune. Mancano però i documenti che lo certifichino.

Presa in gestione del parco

Il XV Municipio, con l’approvazione di una direttiva di giunta, vuole adesso perfezionare l’iter di acquisizione al patrimonio comunale dell’area verde e, una volta sbrigata questa pratica, prendere l’area in consegna “al fine di garantire ai cittadini e alla comunità de La Giustiniana la piena e agevole fruizione del parco” si legge nel documento.

Toccherà quindi alla direzione tecnica municipale interfacciarsi con gli uffici capitolini per perfezionare “l’iter di acquisizione al patrimonio” dell’area. Poi, visto lo stato di degrado nel quale versa il parco, servirà procedere ad una stima dei costi necessari per eventuali “interventi di sistemazione dell’area e dell’area ludica”. Infine, una volta svolte tutte queste attività, il XV Municipio chiederà ufficialmente a Roma Capitale la presa in gestione del parco Luciano Ricca.