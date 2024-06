Marin, il 'Forrest Gump della Giustiniana' sta bene: è stato dimesso. Il quartiere lo abbraccia

È una storia a lieto fine quella che ha come protagonista Marin, l’infaticabile Forrest Gump della Giustiniana. L’uomo infatti dopo essere stato investito da un’auto sabato 15 giugno è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Andrea ed è tornato alla parrocchia del quartiere.

L’uomo è un senza fissa dimora di 75 anni che vive in una roulotte donatagli dalla parrocchia. Da anni si occupa, gratuitamente, di ripulire e curare il verde nel tratto della Cassia che va da La Storta a La Giustiniana. Un comportamento esemplare che ha permesso a Marin di entrare nel cuore dei residenti della zona entusiasti della sua ripresa e uscita dall’ospedale.

A dare l’annuncio delle condizioni di Marin è stato Daniele Torquati presidente del municipio XIV. “Marin è stato dimesso ieri sera ed è tornato in parrocchia. Ringrazio la dirigenza e tutti gli operatori dell'Ospedale Sant'Andrea, compresi gli assistenti sociali che insieme a quelli del municipio hanno seguito la vicenda. Grazie per questo ad Agnese Rollo assessora alle Politiche Sociali, Sanitari e Pari Opportunità del municipio XV. Come spesso ci ha insegnato lui dalle cose brutte possono nascere anche cose buone” – è il messaggio del minisindaco.

Le buone notizie non si fermano qui per Marin. Infatti il municipio ha fatto domanda per far ottenere al Forrest Gump della Giustiniana la residenza e la carta d’identità necessaria per fare domanda alla ASL Roma 1 per l’assistenza fisioterapica. “Ora l'ulteriore sfida sarà convincerlo che deve riposarsi e fare fisioterapia” – conclude Torquati.