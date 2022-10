Sulla Cassia tre settimane di lavori

Lavori di manutenzione straordinaria su via Cassia. Il cantiere riguarderà alcuni dei tratti compresi tra via Cassia Nuova, altezza via Vilfredo Pareto, fino a via Giuseppe Adami nel cuore de La Storta. “Complessivamente oltre 2,5 km sui quali, grazie a un finanziamento di circa 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, si interverrà nei tratti più ammalorati” - fa sapere Astral che eseguirà gli interventi. I lavori partiranno questa sera, lunedì 24 ottobre, e si svolgeranno dalle 21 alle 6 al fine di non intralciare il traffico su una delle arterie di Roma nord tra le più congestionate.

Cassia Nuova: il cronoprogramma dei lavori

Si procederà di tratto in tratto: fino al 1 novembre riduzione della carreggiata, senso unico alternato e velocità massima a 30 km/h da via Vilfredo Pareto a via Oriolo Romano. Il 2 e 3 novembre si lavorerà dal 672 della Cassia Nuova fino a via Leonessa, poi il 7 e 8 dal civico 980 di via Cassia Nuova all’incrocio con via di Grottarossa, il giorno seguente da via Walter Suzzi al 1290 della Cassia, mentre il 10 e 11 novembre da davanti la St. George British International School fino a via Cassia Nuova 1616, zona La Storta. L’ultimo tratto dal 1781 della Cassia Nuova, altezza stazione dei Carabinieri, fino a via Adami il giorno 14 novembre.

Il cantiere notturno su via Cassia Nuova

“Ringrazio l’assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale che ha recuperato un vecchio appalto mai partito, ovviamente - sottolinea il minisindaco del Quindicesimo, Daniele Torquati - non per demerito di Astral, e la nostra assessora Gina Chirizzi che sta supervisionando gli interventi. Il dato positivo è che, dopo aver recuperato questi fondi, dopo tanti anni si ricominciano a fare gli interventi in notturna senza causare disagi alla cittadinanza. I lavori su via Cassia - conclude il minisindaco - rappresentano una boccata d’ossigeno per le manutenzioni del nostro territorio”.