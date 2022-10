Guasto idrico a Roma nord, scuole chiuse e oltre duemila residenti senz’acqua

Risveglio amaro per Roma nord dove, a causa di un guasto alla rete idrica, oltre duemila residenti sono senza acqua. Rubinetti a secco in zona La Giustiniana e in tutto il comprensorio di Case e Campi: solo in questa zona residenziale e consortile, 35 ettari in tutto e 5 chilometri di strade, si contano circa 2.200 abitanti.

La Giustiniana senza acqua

“La mancanza d’acqua è data da un problema elettromeccanico alla centrale di zona” - fa sapere l’amministrazione del Consorzio. Lo stesso fa Acea Ato 2 tramite il contact center: “A causa di un guasto si stanno verificando mancanze di acqua in zone La Giustiniana e limitrofe. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio” - ripete il disco scusandosi per il disagio.

Guasto idrico: a Roma nord chiudono tre scuole

Intanto anche le scuole della zona sono costrette a chiudere: a casa i bambini della scuola materna “Il bruchetto” e quelli di via Maurizio Giglio, così come gli alunni delle elementari di via Silla. “Si comunica che, a seguito di un guasto, non è possibile utilizzare la rete idrica; pertanto, il plesso di via Giuseppe Silla resterà chiuso per l’intera giornata odierna” - informa la dirigente scolastica tramite il sito della scuola.

Il guasto alla rete idrica de La Giustiniana si è verificato nel cuore della notte, le squadre di Acea sono già al lavoro. “Siamo in contatto con Acea per capire i tempi di ripristino del servizio e qualora si prolungassero perché venga istituito il servizio sostitutivo con autobotti” - fa sapere il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.