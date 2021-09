Da Ottavia a La Giustiniana, ecco i nuovi marciapiedi. Raggi: “Ora pedoni più sicuri”

Lavori in corso lungo via Cassia, in zona La Giustiniana. Il Comune sta ultimando il cantiere per la realizzazione dei marciapiedi, dei percorsi Loges, dei parapedonali e degli scivoli per le persone disabili. Due chilometri in tutto.

Cassia, lavori per due chilometri: ecco i marciapiedi

A darne notizia la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “In questi cinque anni sono stata spesso in periferia. C’erano quartieri dove mancava l’illuminazione o i servizi essenziali come l’acqua e dove non veniva fatta manutenzione stradale da molti anni. In via Cassia nel quartiere della Giustiniana - racconta la prima cittadina - pensate che mancavano persino i marciapiedi accanto alla strada rendendo pericoloso il passaggio dei pedoni per tornare a casa o fare una semplice passeggiata. Ora - ha sottolineato Raggi - abbiamo risolto questo problema”.

I nuovi marciapiedi di Ottavia

Nelle settimane scorse lavori anche sulla direttrice della Trionfale, in zona Ottavia. Nel tratto tra via del Casale Sansoni e via Giuseppe Barellai sono stati realizzati i nuovi marciapiedi. “Questo tratto di strada di 3 chilometri viene percorso finalmente da tanti residenti del quartiere in sicurezza per arrivare alla stazione ferroviaria Ipogeo degli Ottavi o per raggiungere i negozi e le attività commerciali della zona” - aveva scritto Raggi, che vive proprio a Ottavia. “Molto presto realizzeremo anche un nuovo attraversamento pedonale in prossimità di via Bacchini. É un’altra soluzione pensata per potenziare la sicurezza oltre al nuovo semaforo pedonale che abbiamo installato all’altezza di via del Casale Sansoni e al posizionamento dei parapedonali”.