Isola Farnese ritrova la sua linea bus

Dopo circa un anno e mezzo di attesa è stata ripristinata la fermata della linea 032 in piazza della Colonnetta a Isola Farnese. Il capolinea era infatti sparito per permettere i lavori per il rifacimento della pavimentazione in sampietrini della piazza. Questo però accadeva a novembre 2020 e sebbene i cantieri fossero chiusi da tempo la fermata non era mia stata ripristinata.

Isola Farnese, il capolinea fantasma

Sono serviti incontri, riunioni ed il pressing del Municipio XV per far riattivare il capolinea, tornato finalmente utilizzabile dagli “isolani”. L’ultima fermata utile per i residenti del quartiere era rimasta quella sulla strada che porta al borgo, adiacente la scalinata di via Agella. In questo modo i cittadini, per raggiungere la piazza, erano costretti a percorrere la gradinata in salita o, in alternativa, ad allungare il percorso e risalire da via dell’Isola Farnese. Due soluzioni del tutto disagevoli soprattutto per gli anziani e per le persone con disabilità.

Isola Farnese, lavori iniziati a novembre 2020

“Quello del ripristino della fermata dello 032 in Piazza della Colonnetta a Isola Farnese, seppur apparentemente piccola cosa, è per noi invece una grande soddisfazione ha affermato in una nota il presidente del XV Municipio Daniele Torquati - Una questione diventata un vero e proprio caso e un disservizio per gli “isolani”, che con l’avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza, iniziati a novembre 2020, avevano visto spostare il capolinea dell’autobus. Ringrazio la consigliera Rossana Betulia, che ha sostenuto la richiesta della presidenza con una proposta di risoluzione che è stata votata, e il presidente della commissione mobilità Giovanni Forti”.

Il via libera per la riattivazione del capolinea è arrivato il 13 maggio con una nota arrivata dalla direzione trasporto pubblico di Roma mobilità. Nel documento si spiega come il Municipio XV avesse richiesto il ripristino della fermata il 25 marzo del 2022 visto che i lavori sulla piazza erano stati ultimati da tempo.

L’11 aprile c’è stato quindi un sopralluogo effettuato da Roma Tpl e dal Municipio XV durante il quale è stato preso atto della fine dei lavori e della riapertura della viabilità. È stato necessario poi un altro mese prima di poter ufficializzare il ripristino della fermata.