Lo storico borgo reclama la linea bus “sparita” da oltre un anno

Da quando sono stati effettuati i lavori per il rifacimento della pavimentazione in sampietrini della piazza principale Isola Farnese è rimasta senza il capolinea dell’unico bus che raggiungeva il cuore del borgo. Era il novembre del 2020 e da allora lo 032 è letteralmente “sparito”.

Isola Farnese: da oltre un anno il capolinea è “fantasma”

Da oltre un anno in Piazza della Colonnetta è rimasto solo il segnale stradale, ma del bus nemmeno l’ombra: così i residenti dello splendido borgo alle porte del Municipio XV per raggiungere la fermata più vicina sono costretti a percorsi più lunghi e faticosi.

Con il capolinea di Piazza della Colonnetta ormai “fantasma”, l’ultima fermata utile per i residenti del quartiere resta quella sulla strada che porta al borgo, adiacente la scalinata di via Agella. In questo modo i cittadini, per raggiungere la piazza, sono costretti a percorrere la gradinata in salita o, in alternativa, ad allungare il percorso e risalire da via dell’Isola Farnese. Due soluzioni del tutto disagevoli soprattutto per gli anziani e per le persone con disabilità.

Il Municipio XV chiede a Comune ripristino fermata

Un disservizio che il Municipio XV vuole risolvere. Il parlamentino di Roma nord ha infatti votato all’unanimità una proposta di risoluzione per chiedere al Dipartimento Mobilità e Trasporti il ripristino urgente del capolinea nei pressi di Piazza della Colonnetta e “se fosse necessario - si legge nel documento - la redazione di uno specifico progetto valutando un nuovo capolinea su via dell’Isola Farnese”.

Linea 032: si valuta capolinea alla Giustiniana

Da valutare anche il prolungamento del percorso dello 032, oggi circolare con trenta fermate da stazione La Storta, fino alla Giustiniana, il più importante snodo del trasporto pubblico sull’asse Cassia. “Con il documento approvato in consiglio - ha sottolineato la firmataria Rossana Betulia - intendiamo riprendere una questione diventata ormai un vero e proprio disservizio per i residenti di Isola Farnese”.