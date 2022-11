Lo sport per valorizzare il parco: ecco l’area fitness da oltre 700 metri

Nel parco dell’Inviolatella Borghese al via i lavori per la realizzazione del nuovo percorso sportivo che si svilupperà lungo il fosso dell’Acqua Traversa. Un progetto dell’Ente Regionale Parco Di Veio, finanziato dalla Regione Lazio, che prevede una nuova area fitness con un percorso lungo oltre 700 metri e composto da nuovi attrezzi, alcuni con doppia funzionalità, che andranno ad incrementare quelli già esistenti ampliando l’offerta sportiva all’aria aperta per i cittadini del Municipio XV.

Parco Inviolatella Borghese: area fitness da 700 metri

“L’impiego dei fondi della Regione Lazio per questo nuovo progetto dedicato all’area fitness del parco, rientra nell’ottica di una progettazione più ampia utile a rivalutare l’intera area verde, anche in previsione di un futuro collegamento con Parco Volusia” - ha ricordato il presidente del Parco di Veio Giorgio Polesi che, insieme al Direttore Danilo Casciani e all’assessore municipale alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera, ha posato la prima pietra per l’avvio dei lavori.

“Il nuovo percorso sportivo, sarà realizzato nel rispetto delle caratteristiche del Parco che abbiamo avuto l’onore, dopo anni, di aprire il 9 agosto 2014 nella nostra precedente consiliatura e che oggi è giusto valorizzare” - ha detto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Sport, casali e greenway per valorizzare l’Inviolatella Borghese

Un parco, quello dell’Inviolatella Borghese, sul quale si lavora. Due settimane fa il sì del parlamentino di via Flaminia al recupero del casale abbandonato affinchè al suo interno si possano presto realizzare servizi per la fruizione e la valorizzazione dell’ex tenuta che si estende per 300 ettari sul versante della Cassia Nuova realizzando anche un nuovo accesso da via Giovanni Fabbroni. Tutti tasselli fondamentali per poi coronare il progetto della Greenway di Roma nord: quel percorso ciclopedonale che dall’Inviolatella Borghese, appunto, arriverebbe ad Isola Farnese attraversando le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del Parco di Veio.