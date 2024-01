Un chilometro ad alto rischio. I cittadini chiedono più sicurezza per la "strada maledetta" di Roma nord

“Bisogna fermare questa lunga scia di incidenti, anche alla luce di quelli gravi e purtroppo mortali ai quali abbiamo assistito pure di recente”. La misura è colma a Roma nord e i cittadini chiedono provvedimenti urgenti per garantire maggior sicurezza ad automobilisti e centauri che ogni giorno percorrono via Cassia Nuova, nel tratto che va da via Oriolo Romano alla prima parte di Corso Francia. A quei pedoni che si ritrovano ad attraversare tra auto e moto che piombano a tutta velocità.

Si tratta di poco più di un chilometro, in discesa per chi va verso il centro, tragico teatro di incidenti frequenti. L’ultimo mortale a fine novembre quando a perdere la vita è stato un ragazzo di 30 anni che a bordo di uno scooter Honda 125 si è scontrato con una Toyota Yaris. Morto sul colpo. Questa mattina l’ennesimo sinistro all’altezza del civico 37. Due auto si sono scontrate finendo su alcune vetture ferme in sosta. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave.

Un semaforo per la Cassia Nuova

Ed è proprio sulla parte finale del “Cassione”, così è noto tra i più quel tratto di strada, lo stesso che gli studenti a bordo dei loro motorini chiamano anche la “valle dei pinguini” per la temperatura polare della discesa tutta completamente all’ombra, che i cittadini chiedono soluzioni contro gli incidenti.

“Anni fa alla fine di via Cassia Nuova, per intenderci la parte prima di arrivare a Corso Francia, c’erano semaforo e attraversamento pedonale. Ed è questo che noi chiediamo al Comune, visto che quel tratto ad alto scorrimento è di competenza del dipartimento Simu” dice a RomaToday Cristina Tabarrini del comitato civico “I Quartieri della stazione di Vigna Clara e Dintorni”.

I residenti di quelle zone hanno anche promosso una raccolta firme per ottenere, appunto, l'installazione un semaforo “a richiesta” e l’attraversamento pedonale in sicurezza davanti ai giardini di Vigna Clara. “Dalla via Cassia Nuova arrivano a tutta velocità, serve una soluzione immediata” insiste Tabarrini. “Abbiamo interessato Comune e Municipio XV. Sono stati fatti tutti i rilevamenti ma ad oggi ancora non si è mosso nulla e le persone continuano ad essere a rischio. Bisogna mettere un freno all'alta velocità e dove si può prevedere dei deterrenti, delle misure di sicurezza per tutti gli utenti della strada".

La strada maledetta di Roma nord

Numerosi negli ultimi anni gli incidenti sul Cassione. Nel luglio del 2022 a perdere la vita in quella strada di Roma nord era stato Alessio Massa, 20enne di Tomba di Nerone che in sella al suo scooter si è scontrato con un’automobile. L’anno prima era toccato ad Edoardo Moschini, a costargli la vita il sorpasso azzardato di un furgone il cui conducente è poi risultato positivo sia al droga test per l'assunzione di cocaina che all'alcol test. Nel 2017 lo scontro fatale con un cinghiale è stato fatale per Nazzareno Alessandri, 49 anni.