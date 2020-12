Galleria Giovanni XXIII chiusa al traffico per due notti

Dopo i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII proseguono gli interventi di manutenzione per potenziare la sicurezza e sostituire alcuni dispositivi di sicurezza danneggiati dagli incidenti stradali.

Nelle notti dell’11 e 12 dicembre, dalle ore 22 alle 6, la galleria sarà chiusa completamente e interdetta al traffico nei due sensi di marcia per interventi di sostituzione e installazione di un nuovo portone tagliafuoco che separa le due canne della galleria e per il montaggio di un nuovo attenuatore d’urto in prossimità dell’uscita per lo Stadio Olimpico, oggetto in passato di numerosi incidenti.

Sarà predisposta la segnaletica stradale provvisoria da parte dell’impresa che eseguirà gli interventi e comunicata la chiusura della galleria con i pannelli a messaggio variabile.