La scuola della Cassia che sogna la palestra, stanziati 250 mila euro

Anche gli alunni della scuola media di via Rocco Santoliquido nei prossimi mesi, dipenderà da gara d'appalto e lavori, avranno finalmente a disposizione una palestra in cui svolgere attività fisica. Un luogo di crescita, sviluppo e formazione che nel plesso della Cassia manca e che le famiglie degli studenti reclamano da tempo.

IC La Giustiniana, 250 mila euro per la palestra

“L’intervento è stato finanziato e ora seguiremo la progettazione, augurandoci che i lavori partano entro l’anno”. Lo rende noto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, a seguito dell’emendamento presentato attraverso il quale, oltre all’intervento, è stato definito lo stanziamento dei fondi necessari. Per la scuola dell’istituto comprensivo de La Giustiniana ci sono 250 mila euro.

“Presto opera consegnata ai cittadini”

“Si tratta di un’altra opera importante per il Municipio XV e, soprattutto, per un istituto scolastico che ad oggi ne era sprovvisto” ha sottolineato Erbaggi. “Siamo lieti che presto un’altra opera di tale portata venga consegnata ai cittadini e, soprattutto, ai bambini. Il finanziamento della palestra - hanno aggiunto i consiglieri municipali Adriana Glori e Marco Ottaviani - rappresenta un successo e per tutti i giovani studenti che non solo oggi ma anche in futuro frequenteranno il plesso”.