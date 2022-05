I cinghiali cercano di rompere le barriere di via Panattoni

Una ventina di cinghiali, di cui sei esemplari adulti, sono stati filmati mentre cercavano di rompere le protezioni metalliche dei cassonetti della spazzatura di via Panattoni nel XV municipio. Delle immagini che fanno capire come gli ungulati non si scoraggino quando si tratta di cercare il cibo e, anzi, approfittano anche della spazzatura che trovano in terra, a ridosso dei cassonetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quelle di via Panattoni sono le prime barriere anticinghiale installate nel municipio, tra i più colpiti dall’emergenza. Realizzate tra la fine d’ aprile e gli inizi di maggio, le barriere di metallo, costate più di diecimila euro, sono state pensate per tenere gli ungulati lontani dalla spazzatura. Purtroppo, come fanno vedere le immagini, questa soluzione sembra non bastare.

Emergenza cinghiali, via Panattoni presa d’assalto

Il video, girato da alcuni cittadini, è stato diffuso dal consigliere di Forza Italia Stefano Peschiaroli. Dopo aver visto il filmato, Peschiaroli ha chiesto l’impiego dell’esercito: “Via Panattoni è ormai considerata la strada simbolo per eccellenza dell'emergenza cinghiali - scrive il consigliere in una nota - In questa strada sono state installate delle recinzioni metalliche per il conferimento dei rifiuti che, evidentemente, non hanno avuto i risultati sperati. A mio avviso il livello di urbanizzazione dei cinghiali è ormai irreversibile e necessita soluzioni drastiche, tra cui l'intervento dell'esercito".

Emergenza cinghiali, ungulati anche nei cortili delle abitazioni

Peschiaroli ha raccolto anche la storia del testimone che ha ripreso gli ungulati in azione. “Ho dovuto aspettare 30 minuti prima di aprire il cancello elettrico del mio civico – ha raccontato il cittadino a Peschiaroli - perché c'era il rischio che si infilassero all'interno del cortile, cosa già accaduta la scorsa settimana. Si stanno riproducendo a velocità della luce e diventeranno sempre più affamati col caldo e con la mancanza dei cassonetti liberi sulla strada. Dobbiamo evitare che accadano tragedie”. Un appello quasi disperato di chi, quotidianamente, convive in prima persona con questa emergenza.

Emergenza cinghiali e peste suina, domani nuovo consiglio straordinario

Nella giornata di domani il consiglio del XV Municipio tornerà a riunirsi per affrontare la problematica della sovrappopolazione di cinghiali e della peste suina. Una nuova assise dopo quella che si è tenuta la scorsa settimana e che ha visto, in alcuni frangenti, anche dei toni molto accesi tra maggioranza ed opposizione.