Piromani in azione, bruciano i cassonetti a Roma Nord

L’ennesimo rogo con gli ennesimi cassonetti distrutti. Ignoti hanno dato alle fiamme dei contenitori della spazzatura lungo via Cassia. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare che la situazione diventasse ancora più seria. Stessa scena su via degli Orti della Farnesina dove un’automobile è stata salvata all’ultimo dalle fiamme che divampavano dai cassonetti. È praticamente certo che entrambi i roghi siano di origine dolosa. Non può però non saltare all’occhio il fatto che i contenitori strabordavano di spazzatura.

Ad allertare i vigili del fuoco è stato il consigliere del XV municipio Max Petrassi che, da giorni, gira il quartiere per verificare la raccolta rifiuti e la pulizia delle strade. “La questione dei cassonetti in fiamme ha cause diverse – spiega a RomaToday - il problema di Ama c’è sempre stato, è da quando sono piccolo che è in difficoltà. Dopo la pandemia, l’azienda non ha ricalibrato i servizi. È esplosa la movida, c’è il boom di Amazon che per un paio di batterie utilizza tre imballaggi diversi. Poi non c’è una pressione di Ama sulle cooperative addette al ritiro materiali”.

Emergenza spazzatura, le colpe dei commercianti

L’accumularsi di spazzatura rende ovviamente più facile per i malintenzionati dare fuoco ai contenitori. Però, secondo Petrassi, ci sono anche altri problemi da risolvere. “Spesso i commercianti non conferiscono in maniera adeguata. C’è ad esempio un negozio che vende biciclette che non piega bene i cartoni. C’è un famoso ristorante di pesce che lascia l’organico a terra. Ci sono poi cittadini che lanciano la spazzatura dai terrazzi. Tutte situazioni che ho visto con i miei occhi”.



Infine gli incendiari: “Tutti i roghi sono di origine dolosa – continua Petrassi – ci sono dei pazzi che pensano di protestare senza capire il costo economico e sociale che hanno simili gesti. Ogni cassonetto costa tra gli 800 ed i mille e cinquecento euro. Per i roghi su via Cassia e via orti della Farnesina sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e a seguire l’Ama per fare la denuncia. Tutto tempo perso da operatori che avrebbero potuto svolgere altri servizi. Sono l’incendio di via Cassia è costato alla comunità circa cinquemila euro”.

Serva una rimodulazione di Ama

Petrassi, che aveva anche denunciato la sporcizia accumulatosi a Ponte Milvio dopo la vittoria della Roma in Conference League, vorrebbe che l’Ama si organizzasse in maniera diversa: “Prendo ad esempio Ponte Milvio. Se la movida termina alle tre di notte l’Ama non può arrivare lì alle sei. Bisogna intervenire appena chiudono i locali e le persone vanno via. Anche in questo caso, però, mi sento di dire che pure i commercianti dovrebbero essere più diligenti nel conferimento dei rifiuti perché spesso in zona, a ridosso dei cassonetti, si trova veramente di tutto”.