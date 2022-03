La classe è da due anni senza lavagna: i genitori si autotassano per comprarla

Nella scuola di via Cassia le lezioni si fanno alla vecchia maniera, senza il supporto della tecnologia che negli ultimi anni ha permesso lezioni in versione più moderna e interattiva. In una terza elementare dell’istituto comprensivo Soglian Amaldi da due anni manca la LIM, la lavagna interattiva multimediale, e per questo i genitori dei piccoli alunni sono furiosi.

La classe è da due anni senza lavagna multimediale

“E’ uno strumento didattico che agevolerebbe in maniera considerevole l’apprendimento degli studenti già duramente provati dal periodo pandemico” - spiegano alcune mamme nelle numerose mail di sollecito alla dirigenza scolastica. Una sezione che ne avrebbe un gran bisogno visto che al suo interno conta otto bambini alloglotti, che dunque parlano una lingua diversa dal resto della classe, e dieci con piani didattici personalizzati.

“Nonostante siamo ben consapevoli della enorme professionalità e competenza che i docenti riversano quotidianamente sui nostri figli, siamo profondamente rammaricati - dicono i genitori - che non si sia ancora provveduto, nonostante reiterati solleciti, a fornire la classe con strumenti adatti ad agevolare una didattica così impegnativa, proprio per questi importanti dislivelli di apprendimento”.

I genitori si autotassano per comprare la lavagna ai figli

Eppure la lavagna interattiva multimediale c’è, ma da due mesi giace spenta e inutilizzata. Ad acquistarla tramite autotassazione collettiva sono state le stesse famiglie. “Due mesi fa abbiamo deciso di autotassarci per acquistare direttamente noi genitori la lavagna elettronica proprio per permettere ai bambini più in difficoltà di apprendimento di avere maggior tempo nella trascrizione delle spiegazioni scritte dalle insegnanti. La preside – spiega la signora Velo, mamma di un’alunna della terza senza LIM – aveva assicurato l’imminente installazione ma ad oggi i ragazzi sono ancora sprovvisti del più basilare materiale didattico. Questo è veramente inconcepibile”.

Nonostante le rassicurazioni ricevute dalla scuola, con la dirigente a ringraziare le famiglie per l’acquisto e impegnata a reperire le LIM per altre classi, l’installazione della lavagna multimediale non è mai avvenuta. I genitori sono sul piede di guerra, gli alunni attendono quello strumento didattico che potrebbe facilitare l’apprendimento e rendere lo studio, nonchè il lavoro delle insegnanti, più agevole.