Sulla Cassia i tristi tronchi mozzati diventano opere d'arte

I palazzi che si affacciano sulla consolare sempre congestionata dal traffico, nessuna piazza per incontrarsi e socializzare, un solo piccolo giardino per trascorrere qualche ora all’aria aperta, il parcheggio impossibile anche per fermarsi nei negozi che ancora resistono e provano ad animare il quartiere. Che dire poi di quelle situazioni di degrado e incuria che esasperano gli abitanti di Tomba di Nerone di cui una buona parte chiede più decoro e maggiore qualità della vita. A cominciare dall’ambiente appena fuori dal portone di casa, sotto le finestre delle proprie abitazioni.

Yarn bombing sulla Cassia

E’ per questo che, dopo un’attività di pulizia della zona portata avanti da Retake, è nato il desiderio di animare un nuovo evento di riqualificazione lungo la Cassia. Appuntamento giovedì 22 dicembre.

I volontari si ritroveranno per rimuovere una oscena scritta vandalica e per decorare alcuni dei tristissimi tronchi di alberi abbattuti. I monconi saranno trasformati in splendide opere d’arte grazie allo yarn bombing: l’arte di strada che consiste nel ricoprire gli oggetti, in questo caso i tronchi, con tessuti lavorati per l’occasione a uncinetto. Anche il presidio ospedaliero Sant’Andrea cotribuirà alla realizzazione dell’evento.

Tomba di Nerone vuole più decoro

“Sarà importante partecipare perché ogni cittadino ha la responsabilità di essere attore attivo nel contrastare il degrado e portare cura nel proprio quartiere” - hanno detto Lavinia Lionello, organizzatrice dell’iniziativa e Francesca Merola, land artist specializzata nello yarn bombing e già attiva nel quadrante di Roma nord.

Suoi i lavori che hanno reso il parco di via Cortina d’Ampezzo più bello e decoroso: gli alberi investiti dall’urban knitting oggi formano un vero e proprio “sentiero degli uncinetti”, li dove fino a poco tempo fa c’erano solo canne, rovi e rifiuti. Intorno mosaici colorati. Una tecnica, quella dei graffiti a maglia, che ha colorato anche un angolo del Fleming.