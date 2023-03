Cantieri sulla Cassia: al via le potature per 270 alberi

Nuovi cantieri sulla via Cassia. Dopo quelli per il rifacimento dell’asfalto e la messa in sicurezza del costone pericolante, tocca alle alberature. A partire dalle ore 22 di lunedì 13 marzo inizierà la prima fase della sistemazione degli alberi nel tratto dell’arteria di Roma nord che va dallo svincolo del Grande Raccordo Anulare fino via Vilfredo Pareto, ai piedi di Vigna Clara.

Cantieri sulla via Cassia

La prima fase comprende la potatura delle alberature nel tratto della via Cassia che va dal GRA a via Gradoli nella notte tra il 13 e il 14 marzo (dalle ore 22 alle 6) e nel tratto da via Gradoli a Via Due Ponti nella notte tra il 14 e 15 marzo. “La straordinarietà dell’intervento - ha fatto sapere ai cittadini il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - prevede alcune limitazioni al traffico locale per la durata dei cantieri mobili come ad esempio il transito concesso solo ai residenti e alle emergenze e l’impossibilità di parcheggiare nelle tratte interessate”. E’ garantito il transito al trasporto pubblico. “Siamo molto soddisfatti della pianificazione di questo intervento richiesto dal Municipio e che verrà realizzato dopo decenni grazie al Dipartimento Ambiente di Roma Capitale con un intervento complessivo su oltre 270 alberi. Inoltre - ha sottolineato il minisindaco - siamo riusciti ad ottenere che i lavori vengano effettuati in orario notturno per evitare che possano impattare su un asse viario già congestionato”.

Potature per gli alberi della Cassia

La seconda fase dell’intervento sulle alberature di via Cassia, i cui dettagli verranno comunicati in seguito, è pianificata a partire dal 20 marzo e si occuperà degli alberi nel tratto via Due Ponti-Via Pareto, con l’aggiunta di via Azzarita. “A seguito di alcune valutazioni di stabilità sulle alberature svolte in questi mesi saranno previsti degli abbattimenti che verranno successivamente sostituiti con la messa a dimora di nuovi alberi” - sottolinea il Quindicesimo.