La Cassia riqualificata e più sicura: chiuso il cantiere verso il Raccordo

Chiuso il cantiere del Dipartimento ‘Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana’ in via Cassia tra via Piccinini e Gra, nel Municipio XV.

Cassia, chiuso il cantiere in zona La Giustiniana

Il cantiere, terminato in anticipo sulla tabella di marcia, ha interessato un chilometro di strada, per una superficie di circa 9mila metri quadri. Nel suo complesso l’intervento ha riguardato il ripristino dei marciapiedi, con abbattimento delle barriere architettoniche mediante percorsi loges-linea di orientamento guida e sicurezza; il rifacimento della pavimentazione che si è svolto in orario notturno; e la messa in sicurezza del costone tra via Igino Lega e via delle Giustiniana con la conseguente rimozione delle barriere new jersey. Il costo complessivo è stato di circa 860mila euro.

L’assessora Segnalini: “Cassia sicura e riqualificata”

“I lavori in questo tratto di strada hanno impegnato molto il nostro dipartimento Csimu che ringrazio per la professionalità e l’impegno”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. “Oggi la strada è rifatta, messa in sicurezza e riqualificata. I lavori notturni hanno permesso di accelerare le operazioni e ci hanno consentito di chiudere prima dei tempi previsti il cantiere”.

“Ringrazio il Dipartimento Csimu e l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini per il proseguimento del lavoro sulle nostre reti stradali, strategiche per il quadrante nord della città. Un lavoro complesso e coordinato con il Municipio XV e la Polizia Locale che - ha sottolineato il presidente del Municipio XV Daniele Torquati - ha visto una pianificazione degli interventi di rifacimento e riqualificazione stradale dedicata non più solo a zone centrali del nostro territorio ma anche a quelle fuori dal Raccordo, come La Storta, e che ha permesso di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza perché programmato per lo più in orario notturno”.

Il cantiere su via Cassia da Ponte Milvio al GRA

La via Cassia è al centro di un più ampio prospetto di lavori di riqualificazione. All’inizio di dicembre si sono conclusi i lavori Csimu che hanno interessato l’area tra Ponte Milvio e via Oriolo Romano, mentre nel mese di novembre sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Astral dall’incrocio con via Pareto, subito dopo Corso Francia, fino all’incrocio con via Giuseppe Adami in zona La Storta. Tutti i lavori nel loro insieme hanno riguardato circa 7 chilometri di strada.