A tre anni dalla mobilitazione dei genitori c'è il sì al campo per la "scuola rosa" della Cassia

Sì alla realizzazione del campo esterno della scuola di via Silla, a La Giustiniana. In fase di discussione di Bilancio 2023-2025, la Giunta Gualtieri ha inserito nel piano di spesa (schema di bilancio, ndr) le risorse utili alla struttura scolastica di Roma nord.

La mobilitazione dei genitori della scuola di via Silla

“Un importante successo per il quartiere e una risposta concreta alle necessità già espresse negli anni passati dai genitori e dai bambini della struttura, rimasti privi di un campo sportivo dopo i lavori di ampliamento del parcheggio esterno” , ha spiegato il consigliere comunale di FdI, Stefano Erbaggi. Nell’estate del 2020 i genitori della Cassia si erano mobilitati attraverso una raccolta firme per chiedere di realizzare, oltre al parcheggio voluto dalla vecchia giunta grillina guidata da Stefano Simonelli per risolvere in parte le criticità legate alla scarsità di posti auto in zona, anche un’area dedicata ai bambini. In particolare un giardinetto con installazioni ludico sportive.

Un campo per la "scuola rosa" della Cassia

“Eravamo presenti al fianco di genitori e comitati quando la precedente Amministrazione locale illustrava trofia un intervento complesso e, poi, deluso nelle aspettative”, ricordano i consiglieri municipali di FdI, Marco Ottaviani e Adriana Glori. “Lo siamo ancora oggi, grazie alla possibilità di interloquire con il nostro referente in Comune, Stefano Erbaggi, con il quale abbiamo seguito l’evolversi dei lavori nella ‘scuola rosa’ che affaccia sulla via Cassia. Rispondiamo a modo nostro, con concretezza e lasciando agli altri le parole, con un risultato concreto per il territorio, per la scuola e per i bambini”.